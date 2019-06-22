韓國瑜6/22台中造勢　警方維安提早展開

高雄市長韓國瑜將在22日在台中七期舉辦第四場造勢活動，台中市警方提早一天進行維安工作。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月22日電（記者 林谷隆）高雄市長韓國瑜將在22日在台中七期舉辦第四場造勢活動，主辦單位預估將會湧進15－20萬人到場，為了做好維安工作，台中市政府警察局21日下午就開始安排員警到場巡邏，也有分局級的警官到場確認工作細節，目的就是將這場活動的維安工作做好萬全準備，讓韓國瑜可以在安全的環境暢談參選理念。



高雄市長韓國瑜622台中造勢，以“榮耀新中華、歡樂向前行”為主題，活動從22日下午3點到晚上8點，韓國瑜將在晚間7點到場，預計將掀起活動高潮。



台中市警察局表示，這場集會造勢活動，為維護現場交通秩序與安全，規劃北起市政北六路（含）及市政北五路（含）以南、東至惠中路（不含）以西、南沿市政路（不含）以北、西迄黎明路（不含）以東，當天12至22時進行管制，警方將對範圍內道路採取“管車、不管人”方式，視狀況彈性管制車輛通行。據了解，台中市警察局將配置200名警力，因應這場造勢活動。



記者在21日下午4點半實際來到造勢活動會場，已經有多家國瑜夜市攤販開始營業，現場也已湧入上百位民眾到場消費，記者發現會場周遭的馬路不時有警車來回巡邏，會場主要入口也有4至6名員警進行維安。



中午記者路過會場時，也看到有台中市警察局第六分局的警官帶著多名員警在場確認工作細節，警方提早做好規劃，就是要將維安工作做到周全。