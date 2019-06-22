羅祥喜：打造第一家園　福建要創新對台實踐

中評智庫執行長羅祥喜（中評社 海涵攝） 中評社福州6月22日電（記者 海涵）中評智庫執行長羅祥喜21日參加“探索海峽兩岸融合發展新路”研討會時表示，“努力把福建建成台胞台企登陸的第一家園” 是習近平對福建提出新的、更高的要求，無論對福建還是對兩岸的融合發展都是新的契機。對於新時代的對台工作，尤其是在建設台胞台企登陸的第一家園的今天，福建要創新對台實踐。



羅祥喜表示，習近平總書記今年三月兩會期間參加十三屆全國人大二次會議福建代表團審議時提出，要“探索海峽兩岸融合發展新路”，“努力把福建建成台胞台企登陸的第一家園”。這是習近平對福建提出新的、更高的要求，無論對福建還是對兩岸的融合發展都是新的契機。如何深入、精准理解習近平總書記講話的內涵並加以有效的落實，變成福建創新性對台實踐的指引，無論對兩岸的和平統一，還是對福建本身的發展，都具有重要的影響。



他指出，“台胞台企登陸的第一家園” 這句話意涵豐富，至少包含兩層意思：第一，這是中央賦予福建在推動兩岸融合發展和國家統一上重大的特殊政治使命和政治責任。對福建來說，承擔此一重責，條件充分，基礎良好。承擔此一重任，福建當之無愧，也責無旁貸。地理上，福建與台灣僅一水之隔；文化血緣上，台灣至少有超過七成的人都是福建移民的後裔。做好對台工作過去一直都是福建位列第一的政治任務，現在進一步強調和強化，這種特殊性未來也不會變。過去，福建是兩岸軍事對峙的前線，改革開放後是兩岸融冰和交流互動先行先試區，未來更應該在推動兩岸融合發展上起示範作用，不斷進行實踐創新。



第二，這是在福建現有多個特殊政策區－－經濟特區、自由貿易試驗區、綜合實驗區、21世紀海上絲綢之路核心區基礎上，再叠加一個更特殊的、範圍更大（涵蓋全省）的政策區—台胞台企登陸的第一家園，也是兩岸融合發展試驗區。對福建來說，蘊含巨大的發展機遇，福建應該利用此一機遇，在建設開放型經濟新體制上走在全國的前頭，全面提升福建的競爭力，只有這樣才能對台胞台企產生更大的吸引力。



羅祥喜指出，兩岸各界都已注意到，對於習近平有關“探索海峽兩岸融合發展新路”、“努力把福建建成台胞台企登陸的第一家園”的批示，福建各界非常興奮，福建省領導更是高度重視，並見諸具體行動：

