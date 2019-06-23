王英津：探索和統新路福建作突破口

中國人民大學國際關係學院教授王英津（中評社 海涵攝） 中評社福州6月23日電（記者 海涵）中國人民大學國際關係學院教授王英津日前參加中共福建省委黨校福建行政學院、福建省閩台交流協會、中評智庫基金會聯合主辦的“探索海峽兩岸融合發展新路”研討會時指出，要從政治高度以大局眼光來理解、部署和落實習近平講話的精神。要認識到，福建發展問題不是一般的地方區域經濟發展問題，而是國家政治戰略問題，是實現國家統一大業必須先行解決的一項重要政治任務。意欲讓台灣自願和平統一，那麼就必須在很多方面超越或優於台灣以與台灣聯繫最緊密的福建作為突破口，集中全力打造一個繁榮的福建就成為了當下最現實、最具操作性的選擇。



王英津表示，兩岸融合發展是習近平對國家和平統一道路的新探索、新成就，是習近平國家統一論述的重要內容。今年1月2日，習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的講話中指出：“深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎”；“我們對台灣同胞一視同仁，將繼續率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，為台灣同胞台灣企業提供同等待遇，讓大家有更多獲得感”；“兩岸要應通盡通”；等等。這些論述進一步豐富了融合發展的理念和政策。3月10日，習近平總書記參加十三屆全國人大二次會議福建代表團審議，對營造良好發展環境、推動兩岸融合發展、老區蘇區脫貧攻堅提出希望和要求，尤其強調：“要探索海峽兩岸融合發展新路”，福建要先行先試，“努力把福建建成台胞台企登陸的第一家園”。



他談到，為貫徹習近平總書記的講話精神，中共福建省委近日出台了《關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見》，該意見按照中央既“著眼於大局大勢”，又“注重落實落細”的部署，在經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通、對台“小四通”方面通過20項措施加以細化和落實。譬如，出台打造兩岸共同市場、深化閩台優勢產業融合發展、加快對台金融合作先行先試、增強現代服務業合作新動能、對台農業合作持續走前頭、提升對台貿易便利化水平、支持台資企業創新發展等措施，以提升經貿合作暢通；出台推進“台海通道”項目、用好海峽海底光纜、加密閩台海空直航聯接、加強對台開放口岸基礎設施建設等措施，以推進基礎設施聯通；出台探索台灣能源供應新路徑、維護台灣海峽清潔和生態環境等措施，以加快能源資源互通；出台先行開展若干領域標準合作、完善標準合作的平台、開展閩台技術標準和法規采集咨詢服務、支持台企在閩設立第三方檢驗檢測認證機構、參與制定國家、行業和地方標準等措施，以深化行業標準共通；另外，還出台措施推動開展“小四通”對接洽談、推進“金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋”。該《實施意見》是對兩岸融合發展政策的先行先試，其中不乏大膽創新的元素，是福建省委結合本地實際推進閩台融合發展的重要舉措。

