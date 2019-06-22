韓粉香腸哥說出攤商追隨韓國瑜的庶民心聲

韓粉稱為“香腸瀑布哥”的李錦章。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月22日電（記者 林谷隆）高雄市長韓國瑜將在22日在台中七期舉辦第四場造勢活動，“國瑜夜市”提早一天在台中開張，被韓粉稱為“香腸瀑布哥”的李錦章接受中評社訪問表示，這場台中造勢備受期待，光是攤販就有千攤報名參加，現在還有700多攤擠不進來，有此可知韓國瑜的魅力所在，因為韓在哪裡，人潮就在哪裡，更會帶動錢潮，攤商願意跟著他，這就是“人進來，貨出去，大家都發財”。



高雄市長韓國瑜622台中造勢，以“榮耀新中華、歡樂向前行”為主題，活動從22日下午3點到晚上8點，韓國瑜將在晚間7點到場，預計將掀起活動高潮。



“香腸瀑布哥”李錦章21日下午已經來到台中韓國瑜造勢會場做生意，為了這場活動，他一共準備3千條香腸，他不時在攤位上賣力煎香腸，利用香氣吸引買氣。



李錦章接受中評社訪問表示，台中的美食也非常的有名，尤其逢甲夜市，但不同於逢甲夜市是我們這邊有來自各地個地方的攤商結合在這裡，尤其國瑜夜市業者都是一路以來，跟著韓國瑜造勢場而聚集在一起，也深受各地民眾喜愛。



他提到，這次終於來到台中，許多台中民眾都很期待，業者也是期待很久，所以他對這一場造勢，非常有信心，一定會辦得很盛大，現在外面還有幾擺攤業者，想盡辦法想要進來擺，但是受限於場地大小，沒有辦法擠進來，就只能在周遭找地方擺。



為何會跟著韓國瑜造勢活動南征北討？李錦章坦言，像我們這種在夜市討生活的人，最大的心願就是大家有錢賺，希望大家都可以吃到原汁原味的國瑜美食，所以我們攤位之間都會互助合作，就像是韓市長出身的眷村一樣，這就是一種“親愛精誠”的精神。



他強調，確實我們的生活都有改善，所以大家都願意跟著他，不然怎麼會有那麼多攤商，從台北、花蓮、雲林到台中，今天還有業者從屏東趕上來，就是要參加這場台中造勢，很多攤商沒有辦法擠進來，也準備在周遭當小蜜蜂，把握韓粉商機。



韓國瑜最近飽受各種負面訊息攻擊，會不會擔心韓的支持度下滑？李錦章告訴中評社，以所有的韓粉來看，韓國瑜越是被人家抹黑，我們的信心是越堅定，我們堅持就是“非韓不投”，有多少謠言、造假、抹黑，其實一點都不影響我們對他的期待，這是一種“風雨生信心”，無論風吹雨打都要緊緊跟隨韓國瑜，不會離開。



韓國瑜到底有什麼樣的政治或是領袖魅力，能夠在這麼多打底之下，依然維持那麼高的那種庶民的支持度，最主要是什麼？



他認為，韓國瑜是一個非常有風度的一個政治人物，能夠吸引那麼多人跟隨著他，不外乎就是有一種親民、愛民的特質，還有懂得人民的生活疾苦，正如同韓所說“莫忘世上苦人多”這句話感動多少人，就像當年的經國先生。



李錦章坦言，在他認識韓國瑜之前，並沒有這麼關心政治，甚至還對台灣的政治有點冷感，我們就是小小的庶民，希望每天能賺得溫飽，韓國瑜是真正為百姓做事，不像一般的政治人物愛唱高調，他是彎下身軀跟最底層的人去打交道，看到這樣關心庶民經濟的政治人物，我們當然就要珍惜。