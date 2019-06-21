李克強：扎實做好防禦搶險救災各項工作

中評社北京6月21日電／全國重點地區防汛抗旱工作會議6月21日在江西省南昌市召開。中共中央政治局常委、國務院總理李克強作出重要批示。批示指出：做好防汛抗旱工作，事關經濟社會發展大局和人民群眾生命財產安全，絲毫不能鬆懈。今年入汛以來，部分地區遭受洪澇和地質災害，相關方面及時防範應對，做了大量工作。當前，我國已進入主汛期，防汛抗旱面臨複雜嚴峻形勢。各地區、各部門要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照黨中央、國務院決策部署，把防汛抗旱擺在更加突出的位置，進一步明確責任分工，加強協調配合，扎實做好防禦搶險救災各項工作。國家防總要切實加強統籌指導，協調相關部門、各流域防總和省級防指，強化監測預警和分析研判，加強江河防洪調度和巡查防守，認真抓好病險水庫、山洪災害、城市內澇等薄弱環節防範應對，及時做好危險區群眾轉移避險和重大險情搶險救援，各方面形成合力，堅決打好防汛抗旱這場硬仗，確保人民群眾生命財產安全。



新華社消息，國務委員、國家防汛抗旱總指揮部總指揮王勇出席會議並講話。他強調，要深入貫徹習近平總書記關於防汛抗旱和減災救災的重要指示精神，認真落實李克強總理批示要求，立足防大汛、抗大洪、搶大險、救大災，狠抓責任措施落實，深入排查各類風險隱患，更加扎實做好防範應對，最大程度減輕災害損失。



19日至21日，王勇還在安徽、江西調研防汛救災工作。他先後來到安徽省六安市、阜陽市，實地查看淮河潁河水情和防洪工程運行情況；在江西省九江市、共青城市和南昌市，直接趕赴長江大堤、鄱陽湖連圩、前湖電排站和贛江大堤城防綜合整治工程現場，詳細了解汛情發展，檢查指導防汛工作。他指出，當前南方地區強降雨接連叠加，江河湖庫水位持續走高，山洪、滑坡、泥石流等地質災害多發，防汛形勢十分嚴峻，必須堅決克服麻痹思想和僥幸心理，全力以赴確保安全度汛。



王勇強調，要進一步提高政治站位，嚴格落實以行政首長負責制為核心的防汛抗旱責任制，完善指揮決策和調度機制，強化部門協同配合，發揮流域防總關鍵作用，齊心協力防汛抗洪。加強重要堤防、大中型水庫、重要基礎設施巡查排險，嚴防發生重大險情。堅持蓄洩兼籌、江湖兩利，科學精細調度洪水，發揮防洪工程減災效益。強化汛情監測預警，完善應急救援預案，及時組織搶險救援，提前做好人員轉移避險，妥善安置受災群眾。統籌抓好抗旱和各類災害防禦，嚴防旱澇急轉、旱澇並發，切實保障人民群眾生命財產安全。