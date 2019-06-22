韓國瑜台中造勢　先與盧秀燕餐敘再會顏清標

高雄市長韓國瑜22日下午在台中七期舉辦第四場造勢活動，韓將提早到台中拜會顏清標。（中評社 資料照） 中評社台中6月22日電（記者 林谷隆）高雄市長韓國瑜22日下午在台中七期舉辦第四場造勢活動，根據消息指出韓會提早來到台中，目前已證實下午3點半將先拜會台中藍營黑派大老、大甲鎮瀾宮董事長顏清標，現場還有國民黨“立委”顏寬恒及台中市議會副議長顏莉敏作陪。據了解，韓國瑜中午將在台中與同黨籍台中市長盧秀燕共進午餐，但這個消息目前尚未被證實。



高雄市長韓國瑜622台中造勢，以“榮耀新中華、歡樂向前行”為主題，活動從22日下午3點到晚上8點，韓國瑜將在晚間7點到場，預計將掀起活動高潮。



國民黨2020初選民調，將在7月8日至14日進行，7月15日公布結果。這次國民黨初選，台中藍營紅黑派一致傾向支持韓國瑜，4月24日台中市議會國民黨團率先表態，主張“非韓不可”，就是具體的展現。黑派指標性人物、大甲鎮瀾宮董事長顏清標更是在6月18日跑到高雄與韓國瑜出席同一場公開行程，兩人互動相當密切。



所以韓國瑜622在台中造勢前，會先到沙鹿拜會顏清標，國民黨“立委”顏寬恒接受中評社電訪時證實，他表示，父親與韓本來就是相識好友，這是韓來台中造勢前拜會，我們也是盡心接待，他個人隨後也會到韓造勢現場，因為去年九合一選舉，韓幫台中藍營很多，到場也是理所當然。



目前還傳出韓下午三點半會顏清標前，中午會在台中市區與台中市長盧秀燕餐敘，接著到海線拜會顏家，顏家行程之後，可能會到清水拜會台中市議長張清照，不過目前這兩場行程都尚未被證實。

