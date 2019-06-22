快評：中美鬥而不破　限縮台灣政治操作空間

中評社快評／中美元首即將在G20峰會期間會晤，外界解讀認為中美“鬥而不破”的格局將繼續維持，這會限縮台灣政治操作的空間，對台海和平穩定有利。



“鬥而不破”是中美長期以來競合的狀態，也是被最多人拿來形容中美關係的一個詞。所謂“鬥而不破”，是指雙方經常爭鬥，但並不因爭鬥激烈而撕破臉皮，升級至荷槍實彈的戰爭，即“熱戰”。一旦發生“熱戰”，雙方都承受不起。



中美“鬥而不破”，台灣應如何自處？外界一直關心這個問題，它不僅關乎台灣自身安全，也關乎台海局勢是否和平穩定。近年台灣在民進黨當局主政下完全倒向美國，不時試圖利用中美對抗進行政治操作，自陷險境而不知節制。



正因如此，雖然中美關係“鬥而不破”，但是總有人要去試探、挑釁中國大陸的底線，試圖逾越“一個中國原則”，所以危險依然存在，中國大陸對此從不敢掉以輕心。



台北市長柯文哲曾說，在美國和中國大陸的對抗之間，台灣不過就是架上的商品；台灣當局不應利用美中對抗做政治操作。台灣專家趙春山認為，台灣處境艱困，面對中美競合關係的變化時，台灣優先課題，應是為生存和發展營造一個和平的途徑。



柯文哲、趙春山談到台灣自處之道，他們都看到國際政治現實和兩岸關係的現實。不要故意把大陸當敵人，這是最起碼的要求；不挑釁大陸、不迎合美國，台灣的生存和發展才更有保障。