社評：國民黨這種選舉打法　危機四伏

中評社台北6月24日電（評論員 林淑玲）民進黨初選落幕，全黨隨即整裝出發力拚2020，中國國民黨慘烈的初選要打到7月中才能見分曉。到目前為止，各方面形勢對國民黨都十分不利，不僅是大選，連“立委”選舉都有隱憂。



民進黨初選蔡英文完勝賴清德，藍軍一頭熱在質疑民調公正性，但賴本人儘管心裡一百個不服還是硬吞，並未提出議論，僅有少數獨派情緒待安撫，藍軍撩撥並未奏效。蔡、賴仍心存芥蒂，“蔡賴配”並未成形，反而值得注意的是，綠營傳出將賴列入不分區“立委”名單所呈現的大戰略，這是一個讓蔡、賴分進合擊的新戰法。一旦成局將嚴重威脅到國民黨“立委”選舉，綠軍再以大兵團作戰奧援蔡英文從三足鼎立中突圍。



初選後的療傷止痛，民進黨傳統如2008大選，贏的正、輸的副，將兩人送做堆，推出謝長廷配蘇貞昌。惟從當時經驗顯示，這種組合非但不是一加一大於二，因兩人心結難解互不信任互相掣肘，甚至是一加一小於二。傳出這次初選後蔡、賴兩人都無意搭擋，或與2008“謝蘇配”不愉快經驗有關。就蔡英文副手搭檔，民進黨主席卓榮泰近日與柯文哲陣營的接觸，顯示雖然機會不大，民進黨仍不放棄促成“蔡柯配”，以綠白合完勝2020。因此最近傳出的蘇貞昌、蘇嘉全、鄭文燦等副手熱門人選，都應是蔡英文虛位以待柯文哲的備胎。由此亦可看出民進黨超強的癒合能力與靈活的戰術與戰略。



賴清德無意願當副手，若被排進不分區，拚“立委”席次過半當“立法院長”，民進黨2020無異是“雙引擎”，蔡另安排搭檔，賴不必委屈當副手綁手綁腳，帶頭拚“立委”過半，對他而言也是不錯的選擇，一旦把不被看好的“立委”選情拉抬上來，就立了大功了，立法院長位高權重，至少是有實權的位子。



民進黨目前在“立法院”總席次113席中囊括68席，國民黨才34席。去年民進黨輸了九合一地方選舉後，綠營對2020“立委”選情愁雲慘霧，扁系“新台灣國策智庫”6月21日公布民調，綠營在六都“立委”可能從目前的32席減到21席，銳減近4成，凸顯民眾皆不看好。民進黨醞釀讓賴清德列不分區“立委”名單，就是要以他的戰力來領軍“立委”選舉。還有另一點，柯文哲投入大選可能性極高，可望形成三足鼎立，但柯目前沒有組黨跡象，頂多是一些靠上來的散兵游勇，屆時柯單打獨鬥要應付大區域選舉會很吃力，賴清德若把選情炒得很熱，還可挹注蔡英文，對柯相當不利。



根據相關訊息，國民黨也有“雙引擎”的構思，國民黨主席吳敦義也可能將自己列入不分區“立委”名單，力拚席次過半擔任“立法院院長”。若吳、賴都分別進入國民黨、民進黨不分區名單，這場選舉無異也是兩人的“立法院長”爭霸戰，將是台灣選舉史上頭一遭。從賴的角度來看，當吳敦義以主席之尊成為他的對手，有助於提升賴的位階。惟吳若跳上2020選舉最前線，對國民黨能否加分？能不能與大選候選人聯合作戰？不無疑問。



總之，目前相關形勢對國民黨十分不利，民進黨升高“抗中牌”後，已完全主導了明年選戰基調，國民黨初選三強韓國瑜、郭台銘、朱立倫，再加上黨主席吳敦義，都拿香跟拜跟著喊拒絕一國兩制，且話講得一個比一個狠。事實上，這已落入民進黨的陷阱裡，在綠軍策略性的咬定“一國兩制等於九二共識”，國民黨未來要把九二共識放在什麼定位？有什麼對策？目前看來是完全沒有。部分藍軍人士已深感憂慮。



講得更簡單一點，當民進黨和國民黨都打出“抗中牌”，誰是正牌？誰是山寨？山寨品能拚得過正牌貨？國民黨如果一邊抗統、抗中，一邊又要九二共識，可行嗎？若想把九二共識甩掉，民進黨也不會讓它甩掉，國共關係也會徹底完蛋。新黨揚言7月1日要推2020人選亦是看到連國民黨開始抗中所致。如果深藍分裂，國民黨也沒得玩了。蔡英文近期會一直撿到槍，拉升民調其實是拜國民黨之賜。



2020台灣大選，美國的介入已到空前公開程度，毫無疑問的，明年台灣這場選舉有著強大的外部因素，且可能因美國持續出手，下半年愈來愈複雜。國民黨跟進抗中，一方面是要跟民進黨搶選票，另方面也是向美國示好，怕被甩掉，但這同樣也會掉進誰是正牌，誰是山寨的泥淖。藍綠兩黨過去最大區隔就是兩岸論述，現在國民黨卻變成民進黨尾巴了，讓夾在中間的柯文哲出現了若干新機會。



國民黨初選還有很大變數，如果是目前多項民調領先的韓國瑜出線，民進黨已磨拳擦掌，傳出會有逼辭高雄市長或發動罷免的動作，且還有罷免案要與明年1月11日大選日同時舉行投票的花招。另外，王金平動向也很詭異，王雖已退出國民黨初選卻持續造勢，聲稱“我的下一步誰也猜不到”，之前還揚言明年選舉公報上會有他的名字。最近韓國瑜與郭台銘的殊死戰增添了初選後整合難度，尤其郭台銘似未簽黨中央公約，若敗選脫黨參選的可能性不是沒有，後續會如何的亂，無法想像。



相較於民進黨速戰速決的初選，國民黨把流程拉到這麼長，完全是自己搬磚頭砸腳。



綠軍去年九合一選舉慘敗時，沒人想到一年不到就有了轉機。整個民進黨已是一個運行中的超大選舉機器，相較於國民黨初選殺到血流滿地，且主要參選人都已跳進民進黨挖好的坑裡，藍軍的2020何來樂觀之處？要贏很難！