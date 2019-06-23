創造韓流的關鍵　賴院霖剖析韓國瑜的爆發力

有30年交情、身兼韓國瑜好友兼軍師的高中退休教師賴院霖。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北6月23日電（記者 倪鴻祥）爭取中國國民黨2020大選提名的高雄市長韓國瑜支持度居高不下，讓外界好奇究竟他有何魅力。有30年交情的韓國瑜好友，高中退休教師賴院霖接受中評訪問時剖析，韓國瑜創造“韓流”的關鍵，在於他擁有別人沒有的“角色扮演的爆發力”。



對於韓國瑜在國民黨初選的主要對手，賴院霖也提出看法，前鴻海董事長郭台銘的強項是接受專訪談國際關係及如何經營企業；前主席朱立倫遇到韓、郭兩強，聲勢難起；至於沒有參加黨內初選卻持續造勢的王金平，以賴接觸到的社會氛圍，覺得王的民調很難拉起來。



賴院霖，40年次，北一女退休教師，現為中和區調解委員會委員。他出身新竹關西旺族，祖父賴阿旺是關西四大地主之一，父親賴文光是日據時期的地方保正，1945年台灣光復後任民防隊長，地方人脈廣闊，舅舅林永楨還曾當選兩屆新竹竹北鄉鄉長。



賴院霖居住的地方，在中和市民德街與華順街附近巷弄裡的5樓公寓，距離韓國瑜的老家壽德新村有一段距離，這裡曾是韓國瑜競選台北縣議員及“立委”時的競選策略中心，韓國瑜與李佳芬結婚後就在這棟公寓的3樓租屋生活，韓國瑜夫婦搬走後，韓國瑜的戶籍一直登記在賴院霖家裡長達25年，即使韓國瑜夫婦曾到雲林居住25年都沒走，直到去年要選高雄市長，韓國瑜才把戶籍遷到高雄。



賴院霖向中評社指出，他是經由“立委”陳學聖才認識韓國瑜、李佳芬夫婦的，沒想到這份友誼持續30年，並且一路輔選韓國瑜，包括台北縣長、連任3屆“立法委員”，至於戶籍一直留在他家，韓國瑜曾解釋，從政多年難免得罪人，為避免受牽累，只要他是“立委”或“立法院”顧問，警察就會在公寓門口設置巡邏箱定時巡邏，這樣可以保護賴院霖，這個巡邏箱至今仍保留著。



去年韓國瑜競選高雄市長之初，賴院霖給了一個“錦囊妙計”，他透露，他發現韓國瑜有一種獨特魅力，很容易在極短的時間內，就能和社會各階層的人打成一遍，融入到當下的情境裡，這就是“角色扮演的爆發力”，“演什麼像什麼”，這項專長是別人沒有的，由於他身體不好，無法南下親自輔選，只好透過“line”建議韓多跑農村、漁村、高雄的偏遠地區，並且要韓國瑜回想當年是怎麼選上台北縣議員的，韓曾任台北農產運銷公司總經理的經驗，可讓韓國瑜接觸農漁民就能化身農漁民博感情，後來韓的聲勢就是從農漁民及偏遠地區開始攀升。



賴院霖表示，他父親當時地方人脈廣闊，因此舉凡新竹縣長、縣議員選舉，都需要靠他父親幫忙拉票，由於他在選舉氛圍中長大，從小耳濡目染，常聽大人們分析選情、討論勝選落選的關鍵，讓他當年能夠只從一張小小競選文宣內容，就能精準判斷候選人能否當選。



談到當年如何認識韓國瑜，賴院霖莞爾一笑，因為同樣是“三顧茅廬”，卻不是韓國瑜三次登門，反而是他三次前往拜會。



賴院霖表示，1989年他在景美女中教三民主義，“立委”陳學聖的妹妹是他學生，或許在課堂上提到在新竹老家生活往事與選舉觀察，陳聞訊後請他幫忙輔選台北市議員，但陳並非國民黨政二代或富二代，根本不可能獲提名，所以只好違紀參選，陳學聖在經費缺乏情況下，靠著他帶景美女高6位演辯社同學輔選而順利當選；當時陳學聖是報社記者，請他去幫忙同報社大陸研究室的韓國瑜選台北縣議員。



賴院霖指出，韓國瑜的競選總部在新北市中和區壽德新村韓的老家旁，不但是破舊的磚瓦屋，屋頂還會漏水；他第一次登門拜會，競選總部只有5人，總幹事無所事事，另外4人在打麻將，他枯坐十幾分鐘見不到韓國瑜就回去抱怨“這人根本不會當選”。



賴院霖說，陳學聖拜託他去第二次，一樣敗興而歸，陳請他再去第三次，答應再見不到韓國瑜就不會再煩他了，他想讓陳學聖死心，第三次去等半小時準備離去時，被韓的助選員追回去，韓國瑜、李佳芬夫婦這才從外面趕回來，沒想到3人一交談，彷彿一見如故，從此一路輔選韓國瑜，現在回想，可能跟他是新竹客家人，李佳芬是雲林客家人、韓國瑜是客家女婿、重視客家文化有關，韓不但擔任新北市客家同鄉會創會理事長，沿街拜票時時也會用客家歌謠做訴求，韓李夫婦與他三人之間的好交情，一直延續30年，至今仍然維持著。