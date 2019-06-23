韓國瑜老家壽德新村　老眷村一夕爆紅

韓國瑜的老家眷村、新北市中和區壽德新村經過改建，已經全變成大樓。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月23日電（記者 倪鴻祥）新北市中和區的壽德新村位於板橋、土城及中和三個行政區的交會地帶上，過去被視為三不管地帶，在全台各地眷村裡也不起眼，但去年九合一選舉，韓國瑜當選高雄市長，讓民進黨長年掌握的票倉一夜翻盤，如今他爭取中國國民黨2020提名問鼎大位，他的老家壽德新村因此爆紅。



壽德新村占地占地 4.64 公頃，最早屬於板橋鎮，後經行政區域劃分，成為中和區壽德里，這裡住戶大部分來自陸軍總部、“國家安全局”、“軍情局”等單位，韓國瑜、前民進黨“立委”林正杰等人都出身壽德新村，也因為地處板橋、土城及中和三個行政區的交會地帶上，所以過去曾是三不管地帶，當地居民曾開玩笑說“我家前門是板橋、後門是土城，門牌是中和”；後來眷村改建，三個行政區的銜接地帶開闢為公園綠地，才逐漸釐清所屬管轄地段。



原建築物興建於 1964 年，2000、2001年陸續改建成14層樓國宅，分甲、乙、丙、丁四區，除原眷戶配售使用外，其餘供一般符合資格的民眾購買遷入，目前壽德里人口為4763人，其中男性2256人、女性2507人，戶數1838戶，總共分31鄰。有趣的是，在台北市議會和國瑜唇槍舌劍的民進黨台北市議員王世堅，就是當年承包壽德新村改建的營造公司“日成營造”董事長，不過韓國瑜也是最近才知道這個巧合。



1965年次、中校退休的壽德里長張宗正指出，以前壽德新村範圍外都是稻田，韓國瑜及眷村小孩都在田裡玩，當年軍人薪水待遇低、終身俸也很少，所以退休後還要出外工作，眷村婦女也會從事家庭手工貼補家用，所以大家一樣窮，小孩沒錢買玩具，只能共同玩一顆籃球，其他玩具都是就地取材，像是空的奶粉罐、不要的筷子等，小孩也都是大人輪流照顧，經常發生這家父母不在、小孩子跑到別家去吃飯的情形。



張宗正表示，第一代的叔叔伯伯多已凋零，第二代長大後各有不同的成就，學好、學壞的都有，許多人在外置產或是移居美國等海外，紛紛帶著父母親遷離，留在眷村的也已改善生活，家境小康，第二代的年紀相差很大，最老的70多歲，最年輕的也有50多歲。



張宗正說，韓國瑜從小住的地方剛好在他老家斜對面的巷子，眷村改建後，老家的牌樓、低矮房子都不復見，韓國瑜的老家所現在已經改成行人道，設置鐵椅供居民休息用。



張宗正說，韓國瑜很活潑，小學成績很好，但國中貪玩，唸板橋海山國中時，經常和同學坐牛車去上學，當年社會風氣保守，眷村孩子包括韓國瑜在內，沒機會交女友，頂多和女同學聊天開玩笑，用現在流行的話叫“撩妹”，韓的同學多數已搬走，例如他哥哥早已移居美國。



今年90幾歲的“吳媽”每天下午都會和鄰居坐在一樓走廊聊天，一聽到中評社記者在採訪就表明韓國瑜小時候常跑到她家玩樸克牌，雖然她很多事都不記得了，但知道韓家有6個小孩，4男2女，韓國瑜個性與兄弟姐妹都不同，聰明、調皮但人不壞，而且非常愛國；韓國瑜去唸軍校後改變很大，當選台北縣議員後，韓的爸媽都很低調，尤其韓媽媽上菜市場都低著頭微笑以對，從不炫耀。



張宗正里長帶著中評社記者介紹地理環境時，還指出韓國瑜小時候玩水的“漂漂河”，當年這條河還是灌溉水圳，韓國瑜玩跳水還差一點溺水，如今週邊稻田全變成房子，昔的河川也變成排水溝。



中評社記者發現，眷村里沒有什麼餐館或是小吃店，張宗正表示，眷村未改建時，入口兩側有許多餃子、麵食等黃金店面，改建後老住戶陸續遷走，生活形態改變，店面不復存在；幾年前曾有複合式餐廳，但也許口味不合當地人胃口，也都早已收攤，很遺憾眷村沒有美食，倒是有許多便利超商，因為符合居民的生活所需。

