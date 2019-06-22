中評社北京6月22日電／黨的十一屆三中全會作出把黨和國家工作中心轉移到經濟建設上來、實行改革開放的歷史性決策，拉開了改革開放的歷史大幕。黨的十八屆三中全會指出，“全面深化改革，必須立足於中國長期處於社會主義初級階段這個最大實際，堅持發展仍是解決中國所有問題的關鍵這個重大戰略判斷，以經濟建設為中心”。改革開放以來，我們黨始終堅持以經濟建設為中心，堅持解放和發展社會生產力，改革不利於生產力發展的體制機制，持續擴大開放，推動中國經濟持續快速發展，一躍成為世界第二大經濟體。如今，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。



人民日報發表國務院發展研究中心宏觀經濟研究部研究員張立群文章表示，隨著中國經濟發展進入新時代，中國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。新時代，人民美好生活需要日益廣泛，不僅對物質文化生活提出了更高要求，而且在民主、法治、公平、正義、安全、環境等方面的要求日益增長。需要強調的是，中國社會主要矛盾的變化，沒有改變我們對中國社會主義所處歷史階段的判斷，中國仍處於並將長期處於社會主義初級階段的基本國情沒有變，中國是世界最大發展中國家的國際地位沒有變，發展仍是解決中國所有問題的關鍵。新時代，我們仍要堅持以經濟建設為中心，加快轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力，提高經濟發展質量和效益，推動中國經濟在實現高質量發展上不斷取得新進展。



文章指出，堅持以經濟建設為中心，才能更好發揮改革的根本動力作用。歷史經驗表明，改革是中國發展的根本動力，堅持以經濟建設為中心與改革開放是互為條件、相互促進的。一方面，通過改革體制機制使生產關係更加適應生產力發展要求，通過擴大開放充分利用國際國內兩個市場兩種資源，能夠有力促進中國經濟發展；另一方面，經濟持續健康發展也有助於掃清深化改革的障礙，使人民群眾堅定對深化改革的信心，更加積極主動地投身改革開放偉大事業，進一步增強全面深化改革的內在動力。



堅持以經濟建設為中心，才能把“為中國人民謀幸福，為中華民族謀復興”的初心和使命落到實處。改革開放以來，正是在社會生產力極大解放、經濟持續健康發展的基礎上，中國人民的生活水平普遍有了大幅度提高，中華民族偉大復興展現出無比光明的前景。實踐證明，社會主義制度的生命力體現在能夠結合具體國情，持續地、大幅度地解放和發展社會生產力，給人民群眾帶來普遍的、不斷增強的獲得感幸福感安全感。堅持黨在社會主義初級階段的基本路線，全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，不斷完善經濟體制以及其他各方面體制，就能促進經濟持續健康發展，促進人的全面發展、社會全面進步，順利實現“兩個一百年”奮鬥目標和中華民族偉大復興的中國夢。



文章最後說，當前，中國經濟發展面對的外部環境發生深刻變化，經濟運行穩中有變、變中有憂、下行壓力有所加大。在這種背景下，抓牢抓好經濟建設這一中心工作，需要保持合理的經濟增長速度，為持續改善民生和推動各項事業發展營造良好宏觀經濟環境。保持經濟合理增速，關鍵是處理好供給與需求的關係，既提高供給體系質量，又穩定總需求。應堅持以供給側結構性改革為主線，加快淘汰落後產能，依法處置“僵屍企業”，加快市場出清，提高資源配置效率，使市場在資源配置中起決定性作用，更好發揮政府作用。促進形成強大國內市場，充分發揮消費的基礎作用、投資的關鍵作用，穩定國內有效需求，為保持經濟增速處於合理區間打下堅實基礎，為推進供給側結構性改革營造穩定的宏觀經濟環境。健全公平開放透明的市場規則，營造法治化營商環境，強化市場機制的正向激勵作用，促進優勝劣汰，使優質企業在公平市場競爭中脫穎而出。





