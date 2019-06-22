中國經濟穩中求進，繼續運行在合理區間

中評社北京6月22日電／近日，5月份國民經濟運行數據對外公布。在複雜嚴峻的內外形勢下，尤其是外部環境不穩定不確定因素有所增加，儘管不少指標持續走弱，但國民經濟運行總體平穩的大局沒有改變，經濟繼續運行在合理區間，進一步鞏固了穩中向好、長期向好的中國經濟發展大趨勢。



中國網發表中國社科院財經戰略研究院研究員張德勇文章稱，就業穩，物價穩，促進經濟繼續運行在合理區間。就業與物價是反映經濟運行狀況的兩大指標，與經濟是否運行在合理區間密切相關。5月份就業與物價保持穩定，為經濟繼續運行在合理區間提供了有力佐證。



文章分析，看就業，形勢總體穩定。今年1-5月份，全國城鎮新增就業597萬人，全年時間未過半，但已完成全年計劃的54%。其中，5月份全國城鎮調查失業率為5.0%，與5月份持平，而且25-59歲人口調查失業率為4.5%，比上月下降0.2個百分點，連續三個月下降；31個大城市城鎮調查失業率為5.0%，與4月份持平。



看物價，走勢溫和，市場供求保持總體平衡。5月份，CPI同比上漲2.7%，漲幅比上月擴大0.2個百分點，在這同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為1.5個百分點，新漲價的影響約為1.2個百分點；5月份，CPI環比由上月0.1%的漲幅轉為持平。



消費升，投資優，出口增，增強需求對經濟增長的拉動作用。供給與需求是促進經濟增長的一體兩翼，既要發揮好供給側對推動經濟長期增長的重要作用，也要利用好需求側對拉動經濟短期增長的積極作用。



消費成為經濟增長壓艙石。5月份，社會消費品零售總額32956億元，同比增長8.6%，增速比上月加快1.4個百分點；在限額以上單位的18類商品中，13類商品增速比上月有所回升。1-5月份，社會消費品零售總額161332億元，同比增長8.1%，增速比1-4月份加快0.1個百分點。雖然5月份消費增長有‘五一’假期調整因素的影響，但消費越來越凸顯作為經濟增長壓艙石的角色。消費升級、新消費模式方興未艾等為消費增長帶來了新動力。



投資結構持續優化態勢明顯。1-5月份，全國固定資產投資(不含農戶)217555億元，同比增長5.6%，增速比1-4月份回落0.5個百分點。不過，亮點在於高技術產業投資較快增長，帶動了投資結構持續優化。高技術製造業和高技術服務業投資同比分別增長10.2%和15.6%，增速分別快於全部投資4.6和10.0個百分點。此外，前5個月製造業投資同比增長2.7%，增速比1-4月提高0.2個百分點。投資結構持續優化，在拉動經濟增長的同時，更有利於發揮投資對優化供給結構的關鍵性作用。



出口保持較快增長。進出口總額25925億元，同比增長2.9%。其中，出口14358億元，增長7.7%；進口11567億元，下降2.5%。進出口相抵，貿易順差2791億元，同比擴大89.8%，超出市場預期。1-5月份，進出口總額121041億元，同比增長4.1%。其中，出口64987億元，增長6.1%；進口56053億元，增長1.8%，貿易順差8934億元，同比擴大45%。在單邊主義、保護主義盛行的大環境下，出口保持較快增長以及保持一定的貿易順差，助力外需為穩增長提供外部動力。



文章指出，深化供給側結構性改革，高質量發展扎實推進。推動高質量發展，必須毫不動搖地把供給側結構性改革放在優先位置。當前面臨經濟下行壓力，從需求側來穩增長固然重要，但立足當前、著眼長遠，更需要從供給側來穩增長，如此才能實現高質量發展，促進經濟持續穩定發展。



今年以來，規模以上工業企業資產負債率、商品房庫存、企業單位成本費用等持續不同程度下降，短板領域投資快於全部投資，供給側結構性改革不斷取得階段性進展。從另一個方面講，實施更大力度的減稅降費，深入推進“放管服”改革，健全與高質量發展相適應的體制機制，打好三大攻堅戰等一系列重點領域的重大舉措，無疑就是把市場活力和社會創造力充分釋放出來，從全局看，自然是深化供給側結構性改革的應有之義、應有之舉，是推動高質量發展的具體行動，有助於保持經濟持續穩定發展。



總之，從5月份國民經濟運行情況看，堅持穩中求進，從供給與需求兩側齊發力，經濟繼續運行在合理區間，延續了總體平穩、穩中有進的發展態勢，高質量發展穩步推進，中國經濟穩中向好、長期向好的大趨勢沒有改變也不會改變。



