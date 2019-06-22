美國經濟會因為貿易摩擦變得更好嗎？

中評社北京6月22日電／國際貿易是各國發揮各自優勢、滿足差異化需求的跨國經濟活動。在穩定的市場預期和有效的制度保障下，各個參與方都在國際貿易中獲益，中國如此，美國如此，韓國、越南等其他國家也是如此。



中國網發表商務部研究院研究員周密文章稱，數據顯示，美國經濟因貿易摩擦而受損，受談判進程推進而改善。2016年以來，美國經濟表現突出，經濟增長率、就業率等指標持續改善，前期去杠杆留出的發展空間，與減稅、美聯儲升息帶來的利好吸引全球資金回流美國。但是，由於對進口商品加征大額關稅，美國經濟受到較大衝擊。



根據美國經濟分析局統計，2018年的美國各季度實際GDP增速自二季度開始揮舞關稅大棒後持續下降，從4.2%降至第三和第四季度的3.4%和2.2%。中美在12月開始啟動的貿易談判為市場注入信心，2019年一季度美國實際GDP增速再次加快到3.2%，比上年同期高出了1個百分點。



美國市場預期對中美間的貿易談判進程十分敏感。如果不能給市場注入信心，由於貿易摩擦導致的美國實體經濟放緩可能從短期衝擊變成結構性變化，甚至加快美國經濟走向衰退的概率。



文章指出，事實上，金融市場作為實體經濟的投射，對貿易摩擦更為敏感。作為全球最發達的金融市場，美國股市不僅吸引了各行業企業上市融資，而且為各國機構投資者和個人投資者提供了重要的投資機會，其變化也成為各方判斷美國經濟發展前景的重要參考。



2018年以來，美國股市坐上了過山車，市場時常被美國政府的加征關稅和各項貿易保護性舉措所“驚嚇”，不按常理出牌的特朗普給投資者帶來了噩夢，大量財富伴隨股市波動憑空消失。



過去的一年多來，中美貿易摩擦情勢的變化對美國股市的影響最大。無論是因為大豆等滯銷對農業板塊的衝擊，還是對高科技企業的出口管制帶來的科技板塊暴跌，投資者的羊群效應和金融產品的杠杆作用放大了金融市場的系統風險，引起全球投資者在美資產配置的持續調整和投資者財富縮水，反過來對美國實體經濟帶來衝擊。



文章認為，2008年全球經濟危機的教訓值得吸取，系統性風險的快速積累和突發性釋放，將產生遠遠超過任何國家可以控制的巨大破壞力。金融市場期待中美能夠釋放重新啟動談判的信號，避免股市進入自我加強的下行周期。



由於中美間互補的貿易結構，長期以來形成的相互依賴關係使得兩國從合作中獲得長期利益。中國的製造業優勢是長期以來在全球化不斷發展背景下經過市場配置資源所形成的，跨國公司選擇在華與當地夥伴合作，生產的商品滿足全球消費者。中國完善的產業配套和高素質的勞動力資源所形成的特色十分突出。



如果美國持續對華徵稅，則其進口商品成本勢必上升。在現有的全球分工合作基礎上的重大調整，將會引發商品質量的不穩定，同時伴隨商品價格的上漲，很大程度會增加美國消費者的成本，並可能使其不得不選擇質次價高的商品。



除了最終的消費者，從中國進口的各類中間產品也是美國下游企業開展正常商業活動的重要基礎。中間品供給的規模不足、價格上升或質量下降，都將直接導致美國的下游生產企業的經營活動受到衝擊，進而降低美國商品的全球競爭力。



文章表示，長期以來，各國在國際貿易體系中合理分工。美國以其科技、金融、人才等優勢成為創新的中心。全球主要跨國公司都在或多或少借助美國的研發力量進行創新探索。對於企業而言，創新是其提供差異化的商品或服務的依賴，但創新活動的目的仍是為了盈利。相比產品的成熟期，企業需要在研發期投入更多的資金和人力資源。



創新投入需要相當一段時期的銷售來回收成本，這對於美國具備較大優勢的制藥行業表現尤為明顯。新藥研製需要大量的時間和資金投入，有著巨大的不確定性。如果沒有市場，前期投入就完全成了“打水漂”。應該說，追求創新發展是多數國家適應全球競爭的重要選擇，各國所具備的創新優勢並不相同，而且優勢也不會保持不變。



文章強調，數字經濟時代，創新的模式逐漸發生根本性變化，市場對創新的決定性影響更加明顯。面向市場需求的變化加快自身的調整和適應，是領先者保持優勢的必要選擇。過去幾十年，跨國公司選擇中國，可能依賴產業優勢和看好市場發展的原因各有一半；未來幾十年，中國崛起的中產階級及消費市場所擁有的龐大消費力將成為各種新產品、新服務角逐的重要原因。濫用現有的優勢地位、採取遏制的方式對華構建貿易壁壘的做法，會把市場拱手讓給其他國家的企業，長此以往將大幅削弱美國企業的競爭力。



更為重要的是，各項經濟活動都是相互關聯、相互作用的，出口的下降和進口成本上升將直接導致美國企業盈利能力減弱、消費者收入減少，增加失業率；公司業績不理想和預期變差又會使投資者離場，導致股市的下跌；股市下跌後，國際資本從美國流出，進一步減弱美國經濟發展的動力。美國經濟如果過早進入下行周期，不僅將對全球造成拖累，而且對明年的總統大選也將產生巨大影響。



應該看到，加征關稅和降低關稅對經濟的影響效果是不對稱的，扭曲市場的時間越久傷害就越大。美國單邊的貿易舉措只是在短期內改變了分割市場蛋糕的模式，不僅沒有產生新的增長動力，而且導致了全球福利的下降，長期來看負面影響將可能需要未來花費更大成本來消除。為避免造成更大的損失，美國應該盡快回到談判桌。



