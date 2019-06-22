電商推動消費潛力釋放

中評社北京6月22日電／今年“618”，電商銷售總量和銷售速度再次刷新紀錄——京東累計下單金額達2015億元，天貓過百品牌成交額超過去年“雙11”。16年前一家小電商的店慶日，如今成長為全行業參與的消費盛事，“618”不僅彰顯了電商這種消費方式的全面普及和巨大潛力，也折射出我國經濟社會發展、人民生活水平提升、消費不斷升級的歷程。



經濟日報發表記者黃鑫評論文章表示，從最初作為一種新興時髦的購物方式，到如今成為消費主流之一，電商改變了人們的消費模式和消費習慣，給消費者帶來了極大便利和實惠，在很大程度上滿足了人們對美好生活的需要。而且，電商將消費端和生產端連接在一起，激發了傳統產業的生產方式和供應鏈變革，有效促進了供給側結構性改革和產業轉型升級，推動了質量和品牌雙提升，成為中國經濟高質量發展的助推器。同時，作為推動大眾創業、萬眾創新的平台，電商帶動眾多中小微企業創造了成長奇跡，為中國經濟增添了活力。電商的快速發展創造了無數新工作崗位，滿足了大規模的就業增長需求。



文章指出，如今，電商是觀察中國消費市場的重要晴雨表。京東大數據顯示，6月1日零時剛過，京東後台銷售數據顯示訂單量就呈現出井噴狀態，6月1日全天四線及以下城市下單金額同比增長達108%，爆發出的消費力驚人。“618”電商數據凸顯了中國經濟持續增長的內生動力和強大韌性、內需蘊藏的巨大潛能以及消費不斷升級的趨勢。可以預見，隨著線上線下緊密互動，電商企業和製造企業攜手共進，加大創新力度、提高產品和服務質量，消費需求不斷增長和釋放，需求與供給之間實現了更好銜接，將進一步激發消費活力，我國消費市場仍將保持快速增長。



電商有效激活了下沉市場的消費動力。與過去電商消費的主力群體在一二線大城市不同，三四線城市以及鄉村市場正成為電商消費新的主戰場，電商企業今年加大了對這些地區的營銷投入。“618”數據也表明，下沉市場的消費更加活躍，開始領跑各級市場。電商渠道下沉，有效緩解了中小城市和鄉村地區商業體系完善程度不高、商品和服務品質參差不齊的問題，讓鄉村消費者可以同一二線城市消費者一樣享受到高品質產品和服務，降低了消費成本，激活了新的消費增長點。反過來看，電商在鄉村市場的布局，也為農產品輸出提供了高效的通道，將鄉村納入數字經濟體系內，促進了農民增收和鄉村經濟發展。



電商消費也帶動了消費升級。“618”數據顯示，高品質大牌和進口商品廣受歡迎，銷量增幅巨大；新品及反向定制商品熱銷，表明消費者對個性化消費的需求日益增長，顯示出中國經濟持續開放的格局和消費品質升級態勢。



從“618”數據還可以看出，電商平台中醫療健康、旅行、汽車服務等服務類商品消費快速提升。服務類消費在消費結構中的增長，是大眾更高生活品質訴求的直接體現。同時也要看到，正是電商平台深入應用大數據、人工智能和移動互聯網等新技術，不斷完善物流配送體系，推動商家線上線下加速融合協作，改變了過去“千店一面”的同質化零售狀況，不再是被動地滿足消費需求，而是引領消費趨勢，激發新的消費需求，創造了更多新產品、新服務、新業態和新模式，提供了更豐富的消費選擇，使生產和消費實現良性互動，從而推動消費潛力不斷釋放。





