“造節”不能只盯著天量交易

中評社北京6月22日電／今年“618購物節”大幕已落，不少電商盤點戰況之後，紛紛曬出了各自的成績單。不出意料的是，今年幾大頭部電商企業均再次刷新了交易額紀錄。天量的交易數據，既是中國電商行業穩步增長的真實寫照，也是觀察消費趨勢的微觀窗口之一。



這些年來，以“618”“雙11”等為代表，一些原本平淡無奇的日子，在幾年之間被電商企業打造成“購物狂歡節”。電商“造節”的最大價值，是完成了對國內消費者的網購消費啟蒙，使網購成為一種日常生活方式，也讓世界認識到中國巨大的消費潛力。與10多年前單一的線下消費相比，網上購物更快捷、品類更豐富、生產者與消費者關係日益扁平化，大幅降低了交易成本，確實給消費者帶來了很大的實惠。同時，電商“造節”也倒逼相關行業加速技術創新、改善服務體驗。最為典型的是，快遞行業從最初幾年頻頻“爆倉”到今天的相對有序，其背後是對物流基礎設施的巨大投資，以及行業標準的不斷建立和完善。



然而，對於電商企業來說，儘管交易數據再次創下新高，但一個無法回避的事實是，隨著網絡購物用戶規模乃至整體網民數量增長率下降，互聯網的流量紅利正在逐漸消退，新流量的獲客成本越來越高。正如“樹長得再快不會長到天上去”，電商購物節不斷刷新紀錄的交易數據，也遲早有一天會迎來拋物線的頂點。



更重要的是，隨著消費加快升級，消費者的低價偏好已經不再那麼明顯。與10多年前相比，今天的消費者追求更好的網購體驗、更個性化的商品和服務，他們更關心如何保證線上線下商品同質、消除支付環節風險、提供良好售後服務、提高網店賣家信譽等。



同時，電商“造節”產生的峰值消費現象，儘管讓網購平台交易額屢創新高，但對於供應鏈上下游的生產企業來說，被裹挾著進入各種購物節膠著的戰局，要應對短時間內集中釋放的消費需求，卻是一場巨大的考驗。這些年來，許多企業在設備、訂單、物流、銷售等每一個環節，都要考慮到“618”“雙11”等消費時點帶來的峰值效應，一定程度上改變了企業全年生產資源的配置。一些生產企業反映，網絡購物節雖然熱鬧，賺了吆喝，但大促期間讓利之後並沒有賺到多少錢。



因此，電商“造節”之後，如何在一天的低價狂歡之外，解決新的“痛點”，在接下來的每一天裡讓每一個消費者受益？如何實現電商與供應鏈上下游生產企業共贏？這些都是比屢創新高的交易數字更值得電商企業集體思考的問題，也是在“造節”等營銷方式創新之外，考驗企業內功的地方。要實現這些目標，有賴於電商企業未雨綢繆，以自我顛覆的勇氣，持之以恒的創新，為滿足消費者更高需求提供更多方案，打造更加風清氣正的網購環境，唯有如此，才能駛向更廣闊的“藍海”。



來源：經濟日報 作者：鳴 澗

