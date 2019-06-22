老舊小區改造有待發揮市場力量

中評社北京6月22日電／日前召開的國務院常務會議明確，要推進城鎮老舊小區改造，順應群眾期盼改善居住條件。會議確定，要創新投融資機制。今年將對城鎮老舊小區改造安排中央補助資金。鼓勵金融機構和地方積極探索，以可持續方式加大金融對老舊小區改造的支持。運用市場化方式吸引社會力量參與。



網民“仇保興”表示，城鎮老舊小區綜合改造，一方面能夠補齊幼兒園、小超市等短缺的服務設施，另一方面也能開拓銀發消費、幼兒消費、綠色發展和節能減排等新消費模式，持續有效地為國民經濟創造新動能。



加快改造城鎮老舊小區，是重大的民生工程和發展工程，但城鎮老舊小區改造也面臨著資金來源單一等問題。當前，多數老舊小區改造資金主要依靠財政撥款，在居民呼聲最大的配套設施方面缺乏改造力度，物業所屬企業往往缺乏主動改造的動力。



網民“顧少華”認為，對於老舊小區具有二次開發價值的物業，應引入社會資本進行市場化運作，搭建產權主體與市場主體共建共享機制，實現二次開發物業增值，取得效益和商機最大化，形成收益回報機制。



“老舊小區越來越多，改造只依靠財政顯然是不現實的。”網民“日日新”表示，補助資金只是“引子”，以市場化方式引入社會資本，抓住居民生活中的“痛點”對老舊小區進行合理高效的改造，才能真正讓城鎮老舊小區重新煥發“活力”。



網民“嚴躍進”表示，重點改善老舊小區水電等配套設施，以及加裝電梯等工作，可以在不搞“大拆大建”的前提下，既改善居民的居住條件，又實現了存量資源優化利用。



來源：經濟參考報 作者：劉超

