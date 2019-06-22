發揮外出務工人員獨特作用和優勢

中評社北京6月22日電／鄉村振興戰略是黨的十九大提出的一項重大戰略，是新時代“三農”工作總抓手。鄉村振興的主體是農民，激活鄉村振興內生活力，關鍵是激發廣大農民的積極性、主動性和創造性。外出務工人員，尤其是返鄉外出務工人員，理應成為鄉村振興的重要力量，發揮出獨特作用與優勢。



實施鄉村振興戰略的總要求是產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕。外出務工人員在外務工多年，積累了一定的資金、技術、經驗，並且視野開闊、創新意識強，在鄉村振興的各個方面都應該大有作為：返鄉創業，助力鄉村產業興旺；對生活品質的要求更高，更有意願建設生態宜居鄉村；流動促進“城風鄉漸”，引領鄉風文明建設；參與鄉村公共事務，促進鄉村治理水平提升……



目前，在實施鄉村振興戰略過程中，外出務工人員主體作用發揮得還不夠充分。必須高度重視並積極發揮外出務工人員作用。



在思想認識層面，要確立外出務工人員在鄉村振興中同樣的主體地位。外出務工人員與在地留守農民一樣，都是鄉村振興可以依靠且必須依靠的主體力量。應大力激發廣大外出務工人員參與鄉村振興的熱情，充分發揮他們推動鄉村振興的主力軍作用，努力讓他們共享鄉村振興的成果。



在體制機制層面，要暢通外出務工人員參與鄉村振興的渠道。農業農村現代化是實施鄉村振興戰略的總目標，堅持農業農村優先發展是總方針。要吸引外出務工人員返鄉投身鄉村建設，將其資金、技術、信息等資源引回鄉村。為此，必須建立健全城鄉融合發展體制機制和政策體系，暢通資源下鄉通道。



在實施操作層面，要搭建外出務工人員投身鄉村建設的平台。外出務工人員投身鄉村建設，除了必要的制度保障外，還要有發揮作用的平台。要構建鄉情聯絡平台。鄉鎮和村兩級可以成立外出務工人員聯絡小組，匯集外出務工人員信息，加強與外出務工人員聯絡，通報家鄉建設情況，徵求其對家鄉建設的意見，以此來引導外出務工人員多關注、多支持家鄉發展；要構建外出務工人員返鄉創業平台。市、縣兩級可通過構建信息、融資、培訓、政策、園區等平台，對返鄉創業外出務工人員提供全方位創業服務與創業指導；要構建外出務工人員參與鄉村治理平台。通過合法程序讓有能力、有見識的外出務工人員進入村兩委班子，或者參加村民議事會、理財小組，從而為農村基層治理注入新活力。在此過程中，要注意加快補齊農業農村發展短板，不斷縮小城鄉差距，讓農業成為有奔頭的產業，農民成為有吸引力的職業，農村成為安居樂業的家園，從而吸引外出務工人員返鄉投身家鄉建設。



來源:經濟日報 作者: 楊國才(安徽省中國特色社會主義理論體系研究中心特約研究員、安慶師範大學經管學院院長)

