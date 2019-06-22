別讓新職業再現“用工荒”

中評社北京6月22日電／全國數字化管理師已超過100萬！自4月被納入國家職業大典，短短3個月內，這個中國首創的新職業從業人員增長超30萬，且仍在快速增長中。



在我國就業形勢面臨總量壓力，高校畢業生總數再創新高的背景下，新職業的湧現，相當於在求職市場下起了一場“紅包雨”——4月份以來，各類新職業“就業景氣報告”紛紛出台：未來5年，物聯網安裝調試員需求量近500萬人；數字化管理師將遍布全部一級行業和96個二級行業；目前，人工智能工程技術人員、大數據工程技術人員、雲計算工程技術人員嚴重短缺……一大批新職業、新機遇、新選擇正在向求職者招手。



如何迎好這場“紅包雨”，有效緩解就業總量壓力？



面對新職業，求職者不妨主動出擊，提升職業新技能。13個新職業中，既有人工智能工程技術人員、大數據工程技術人員等專業性極強的崗位，也有物聯網安裝調試員、數字化管理師等強調綜合能力的崗位。對求職者尤其是高校畢業生而言，這些要求綜合能力的崗位尚未有對口專業，求職者須立足自身專業背景，主動學習，力爭在藍海期進入這一行業，與行業共同成長。



面對新職業，企業可試著“降降標準”，捨棄高薪挖人模式，把“老”員工培訓成“新”能人。隨著經濟結構轉型升級，對工業機器人系統操作員、系統運維員等新職業的需求量呈現爆發式增長，用工嚴重供不應求。求人難、“挖”人貴，企業若能把同樣的成本投入員工培訓，不僅降低人力成本，從長遠看還可以擴大從業群體，提高人力資源市場活躍度和競爭性，提高企業用人的主動性。



面對新職業，政府管理部門步子得跟上，相關支持政策最好做到多、快、好、准。比如，企業花錢搞培訓，輸送新職業人才，管理部門相關財稅補貼政策應該做到易申請、好落實。再如，職業技術學院在專業設置、技能內容等方面緊跟市場需求，重點課題審批、重要獎項評比等方面就應予以傾斜。



總之，要想辦法讓新職業的需求更快、更准、更多地得到滿足，不讓求職難與招工難矛盾現象在新職業領域再次出現。



當然，想讓新職業“紅包雨”下大、下久，從根本上還有賴於新行業保持澎湃動力，新崗位保持生機活力。



首先，要繼續從經濟結構轉型中挖掘就業潛能。詳細分析，這批新職業都源自新產業、新業態、新模式。未來相當長一段時間，經濟結構調整還將持續深入，有些新職業會從中自發生長，還有一些需要有計劃地設計、培育，滿足經濟轉型所需。



其次，相關制度要完善跟進。各大高校在設定專業時要更加靈活地適應經濟結構、產業轉型升級，培養更多高素質勞動者。新職業從業者的勞動保護、休息、福利保障制度等也需要同步調整完善。



第三，我國現有的職業培訓要盡快補上通識教育短板。目前，我國職業培訓體系中，對專業技術、技能的培訓存在實操性不強、知識體系更新不及時等問題，對通識內容的培訓則不夠完善。求職者想“轉換賽道”進入新職業，頗為不易。農民工想學習基礎知識，以進一步提升技能，也缺乏相應的途徑。這個短板必須及早補上。



最後，全社會要轉變人才培養理念。對管理部門來說，要珍視產能過剩行業員工的價值，通過培訓，在原有知識技能基礎上提升其能力，向新行業、新模式輸送，避免這些人中途轉行、從頭再來，造成國內人力資源浪費。對個人而言，也要有“跨界”成長意識，比如，在高級技術工人稀缺的今天，大學生可以嘗試投身技術工人行業，發揮自身基礎知識扎實的優勢，參加一定的技能培訓，從快、從高勝任高含金量的技術工作。



幾年前，快遞行業的發展及快遞員新職業的出現，造就了目前的百萬快遞員大軍。此番新職業出台，又將給我國求職市場帶來哪些改變，我們充滿期待。



來源：人民日報 作者：李心萍

