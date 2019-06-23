今年夏糧豐收意義重大

中評社北京6月23日電／農業農村部日前宣布今年夏糧豐收已成定局，在面積穩定的基礎上，畝產將提高10公斤。2019年夏糧豐收意義重大，一方面夏糧豐收為奪取全年農業豐收奠定基礎、贏得主動，有利於促發展、穩物價、增信心；更重要的一方面在於，糧食安全是國家安全的重要基礎，是維繫社會穩定的“定海針”。農業生產穩住了，“三農”戰略後院守好了，經濟社會發展就有了“壓艙石”，應對國際上的風險和挑戰就有了充足的底氣。



經濟日報發表記者喬金亮評論文章認為，糧食安全極端重要。一個越來越強烈的共識是，對於近14億人口的中國來說，糧食安全不能依靠國際貿易解決，應主要立足國內生產。全世界70多億人口，正常年景下每年能生產的穀物也就是25億噸，能進入國際貿易的只有3億噸，相當於中國糧食需求量的一半；大米貿易量約700億斤，僅相當於中國大米消費量的25%。總的看，國際市場調劑空間有限，真到用時難以買到。退一步講，如果中國長期大量採購糧食，不僅代價高昂，也容易受制於人。



糧食生產又有特殊性，產量大落容易，起來很難。在糧食問題上不能僥幸，一旦出了大問題，之後多少年都會被動。當前，糧食生產面臨新形勢。一方面，伴隨人口增加、城鎮化推進，糧食需求總量剛性增長；另一方面，自然災害頻發、資源約束趨緊、生產成本攀升，這是糧食生產要長期面對的。



文章分析，在上述視角下審視今年的夏糧，最大的特點不僅僅是產量增加，而是豐收的質量又有提高。具體來說，就是結構調優、效益提升、方式轉綠。結構調優，即優勢區種植面積擴大、非優勢區適當休耕輪作；效益提升，即優質專用的強筋、弱筋小麥面積比上年明顯提高；方式轉綠，即節水節藥節肥效益明顯，農業資源環境壓力減小。



夏糧豐收有利於促發展。一方面，有了糧食的保障，農業供給側結構性改革有了回旋餘地，農業產業結構、品種結構、區域結構調整消除了後顧之憂。另一方面，這也為增加農民收入、農村社會和諧穩定提供了保障。主產區相當數量的農民仍以種糧為重要收入來源，糧食生產依然是農村的主要經濟社會活動。從提振國內消費角度看，其對滿足城市居民消費升級需求、釋放農村消費潛力具有重要作用。



夏糧豐收有利於穩物價。糧價是百價之基，處於牽一發而動全身的基礎性地位，如果糧價上漲必將帶動很多農產品價格上揚。當前，中國糧棉油糖等大宗農產品生產形勢好、庫存足、價格穩，蔬菜、水產品等鮮活農產品供給充裕。前期受氣候、疫病等不利因素影響，水果、豬肉和雞蛋等部分農產品價格出現一定上漲。夏糧豐收則穩住了食用農產品價格，也就是穩定了預期。



夏糧豐收有利於增信心。在人多地少水缺的發展中國家，夏糧再獲豐收，再次證明國家重農抓糧的政策方向是正確的，防災減災穩產增產的技術是有效的，體現了中國特色糧食發展的道路自信。縱觀世界上真正強大的國家，都是能確保自己糧食安全的國家。當前，中國外部環境日趨複雜多變，夏糧豐收必定極大增強我們應對外部風險和挑戰的信心。

