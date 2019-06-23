美貿易霸凌主義或將加速世界市場結算多元化

中評社北京6月23日電／今年6月，俄羅斯外長拉夫羅夫在接受俄羅斯RBC媒體集團採訪時稱：“俄羅斯正推動與多國實施本幣結算，去美元化的進程也在金磚國家內推進。這正是共同努力的一部分，最終將有助於減少對美元的依賴。”近年以來，美國對俄羅斯、土耳其等新興國家實施了多輪金融制裁，越來越多的國家開始探討“去美元化”。



美元霸凌加速“去美元化”



中國網發表中國人民大學重陽金融研究院國際研究部助理研究員張婷婷文章表示，當前世界不穩定因素增加，在美國的地緣政治博弈中，美元越來越被作為一種政治博弈工具來使用。烏克蘭危機、伊朗問題、委內瑞拉、土耳其問題等，美國越來越頻繁運用美元制裁新興市場主體。



烏克蘭危機後，美國已經連續6年對俄羅斯實施了十多輪金融制裁，制裁領域涉及能源、軍工、科技等核心領域。受美國經濟制裁影響，2014年盧布貶值超過一半，2018年土耳其里拉兌美元貶值28%，此外，阿根廷比索、巴西雷亞爾、印尼盾等貨幣對美元貶值幅度也十分明顯。在美國的金融霸權壓力下，為了維護國家經濟主權，新興國家經濟體開始發出“去美元化”倡導。



“去美元化”首先表現在各國在外匯儲備中大幅度縮減美元。俄羅斯是遭受美國金融制裁較為嚴厲的國家，也是“去美元”的倡導者。2018年上半年，俄羅斯開始大幅度縮減美元在外匯儲備中的占比。截至2018年6月底，美元在俄外匯儲備中占比21.9%，是去年同期的一半。去年10月，委內瑞拉負責經濟的副總統TareckElAissamis也對外公布，委內瑞拉準備在外匯儲備中採用歐元和人民幣，並逐漸將美元從外匯市場中徹底清除。



與此同時，全球央行也掀起了一股“黃金熱”。僅2018年一年，全球央行購買的黃金創造了半個多世紀以來的新紀錄。今年，全球央行的“黃金熱”有增無減，本年度一季度就比去年同期增長將近70%，再次創下6年來最高水平。



此外，新興市場國家也開始在國際貿易中減少使用美元，並積極推廣雙邊貨幣結算。以金磚國家為例，過去5年，俄羅斯與金磚國家貿易額從1054億美元增長至1250億美元。從出口情況看，美元結算份額下降20%，占比達77%，折合約510億美元；從進口情況看，美元結算份額下降18%，占比達72.3%，折合約424億美元。根據伊朗媒體的報道，去年8月份伊朗就正式宣布不再將美元作為國際結算貨幣，考慮採用歐元和人民幣。



為了抵禦美元霸權風險，以歐盟為代表的發達經濟體和以金磚國家組織為代表的新興經濟體開始探索建立獨立於美元的國際支付體系。據報道，去年9月，法國經濟和財政部長布魯諾•勒梅爾甚至對外指出，法國與德國甚至研究建立一個獨立於SWIFT的國際支付體系。除了歐盟外，世界主要新興市場主體也在探討建立新的支付體系，根據俄羅斯媒體的報道，今年3月，金磚國家正在打造整合五國支付系統的BRICSPay。



“去美元化”任重道遠



文章認為，“去美元化”將會是一個長期而又曲折的過程。“去美元化”的背後反映出了各國對美元更加理性，越來越追求多元化的外匯儲備貨幣結構。長期以來，由於美元的幣值較為穩定，大部分新興國家將本國貨幣美元化，美元成為這些國家主要的外匯儲備貨幣。



一方面，以美元為主的單一的外匯儲備結構方便國際貿易，在擴大出口，引進外資方面發揮了有益的作用；但另一方面，單一的貨幣結構又充滿了風險，容易受到美國貨幣政策的影響，尤其是在美元霸權下，本國金融和經濟變得非常脆弱。



因此，外匯儲備貨幣多元化符合市場經濟體規避風險的現實需求。以俄羅斯為例，在減持美元的同時，俄央行大幅度增持黃金、歐元、人民幣等貨幣，其中持有歐元價值從1020億美元增至1470億美元，持有人民幣價值從230億美元增至670億美元。



更重要的是，長期以來美元在國際貿易結算體系中處於主導地位，當前大部分國際市場經濟體都是這一體系的受益者，大部分新興國家將美元作為交易手段和價值尺度，以美元為國際結算的業務占比高達60%以上。與此同時，能夠完全替代美元的貨幣還沒有形成，而國與國之間的雙邊本幣結算雖然在逐步增大，但是依舊存在很大的風險。



總之，“去美元化”浪潮是當前新興市場體在美國制裁下的一種規避風險的自救措施，也是捍衛經濟獨立主權的探索。但是，美元依舊在現存的國際貿易體系中發揮著主導作用，美元作為國際支付貨幣的權威依舊存在，其他新興貨幣發展的軟硬基礎設施都有待提高，“去美元化”將會是一個漫長的過程。



