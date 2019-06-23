夜經濟成為城市“軟實力”

中評社北京6月23日電／最近，在各地出台的新一輪促消費政策中，“培育夜經濟”一詞頻頻出現。北京、上海、天津、重慶等城市紛紛推出舉措，提出要建立夜間經濟示範街、地標型夜市。數據顯示，今年“五一”小長假，夜間消費金額占全天的29.92%。總體看，中國夜間經濟已由早期的燈光夜市轉變為包括“食、游、購、娛、體、展、演”等在內的多元夜間消費市場。



人民日報發表時評人石朗渡文章表示，城市的夜幕下，蘊藏著一片巨大的、有包容性的消費場景：夜間經濟。



夜生活古已有之，但“夜間經濟”一詞歷史並不長。這一經濟學概念自20世紀70年代誕生之際起，就有著鮮明的拉動內需、促進消費等導向。如今，它更成為衡量城市繁榮、生活舒適度與便利度的重要指標之一。2017年，上海地鐵線逢周末、節假日前最後一個工作日延長運營1小時，就引發不少討論：多出來1小時，將為上海“夜間經濟”帶來哪些變化？



文章稱，夜經濟帶來的一個典型變化，就是“深夜食堂”的興起。統計顯示，2018年國內夜間餐飲消費額較上年增長47%。究其原因，與人們作息整體推後不無關係。有調查顯示，上海雙職工家庭7點後才能吃上晚餐者達到近42%，這意味著餐飲、休閑、娛樂都要推遲，催生更多“夜貓子”，也推動了城市消費格局的變遷。尤其是當80後、90後年輕人成為消費主力軍，他們對夜市、夜場電影等有著更強烈需求。24小時便利店，是租房時的重要參考；24小時不打烊書店，也是年輕人晚上活動的重要場所。這些新生事物，推動消費時空悄然變化。



文章指出，夜經濟，是城市活力的重要指標。有研究者發現，全國夜間經濟消費東西差異明顯，北京與東南沿海最活躍。這對於忙著引才的各地，或許也構成啟示：既然年輕人喜歡夜經濟，那麼打造更有吸引力的城市夜經濟，培育更適合年輕人居住的休閑環境，也能成為一種“軟實力”。當然，點亮城市的燈光，更要做強夜經濟的產業基礎，這是因為，夜經濟的繁榮說到底是以第三產業的發達為支撐的。因此，我們既需要在城市發展中積極引導，也要給予各種業態充分的生長空間。



夜經濟，也需要城市治理升級。比如，公共交通的運營時刻與便利程度直接影響人們的夜間出行。不論是消費者，還是餐飲、休閑領域的服務人員，都仰賴便利的公共交通。如果他們都不得不趕著時間回家，夜經濟便無從談起，這是需要十分注意的一個細節。除此之外，治安狀況和停車便利程度等，也都是提升夜經濟品質的必需品。最近，上海借鑒國際經驗，建立了“夜間區長”和“夜生活首席執行官”制度，這意味著夜經濟的城市競爭，正進一步拓展到治理層面。



一方面，夜經濟需求比想象的更旺盛，增長潛力十分巨大；另一方面，諸多有價值的商業與文化資源，還有待激發。在餐飲消費、購物消費與城市燈光秀之外，如何給消費者創造更加多元、差異的夜間消費場景，或將成為城市競爭的一條新賽道。



