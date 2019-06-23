知識產權保護，電商發展之基

中評社北京6月23日電／隨著移動互聯網的普及，電子商務平台為經濟發展增添新的驅動力，也使中國成為全球第一大網絡零售大國。剛剛過去的“6•18”消費時點，讓電商知識產權保護的話題引發關注。



電商平台讓消費者輕鬆實現“買買買”，同時也增加了知識產權保護的複雜性。一家電商平台的數據顯示，平台每日新發商品逾3000萬件，存量商品達15億件以上，每年權利人投訴量上千萬次，用戶舉報上百萬次。來自法院的數據也顯示，2018年全國地方人民法院新收知識產權民事一審案件約28.34萬件，同比增長了40.97%。在此背景下，依法打擊電商平台的售假行為，保護消費者的合法權益，既是維護知識產權權益人品牌和收益的必要舉措，也是電商平台贏得市場的明智之舉。



互聯網的海量信息，電商平台上的海量商品，為一些假冒偽劣產品混跡其中提供了空間。但與此同時，借助互聯網大數據、人工智能和區塊鏈等新技術，可以比線下實體更加精准地識別正品和假貨，快速準確打假侵權商家。比如，有的電商平台應用“千里眼”技術，實現全網、全平台、全時段掃描疑似盜版侵權鏈接，從電子存證、首發商品、首發備案等方面為原創設計商品保駕護航；還有電商平台使用區塊鏈防偽追溯技術，接入超過400家品牌商，覆蓋1.2萬多款商品，上鏈超過10億條商品追溯數據。這些技術的運用，有效壓縮了假冒偽劣產品的生存空間。



電商打假，需要形成“技術賦能+多元共治”的治理模式。不久前的2019電商知識產權峰會上，人民網發布的《中國電商知識產權保護創新實踐研究報告(2019)》顯示，中國電商借助互聯網大數據、區塊鏈等新技術條件，可以有效節約知識產權保護的成本，降低侵權風險，有力推動知識產權保護意識的全民普及。在實踐中，由京津冀、長三角、泛珠三角等地區13個省份聯合發起的“雲劍聯盟”，開創了政企合作、線上線下聯動打假的新模式，有力淨化了協作區域地區的市場環境。



知識產權保護的務實作為，已成為電商領域的核心競爭力。近年來，中國電商從線上線下兩個方向同時開啟打假路徑，維護知識產權權利人和廣大消費者的合法權益，有效震懾了侵權犯罪分子，解決了很多已經存在多年的侵權頑疾，扭轉了一些國際品牌對中國電商的負面印象。同時，隨著跨境電商的發展，中國電商不斷密切與國際組織和權利人的合作，有效打擊從海外到國內輸入型的跨境制售假案，受到國際社會好評。



世界正在進入以信息產業為主導的新經濟發展時期。對於以互聯網為平台的新產業、新業態、新商業模式，需要完善監管政策的辦法，以更加包容、審慎的監管方式，推動電商領域加快知識產權保護的創新實踐。對那些侵犯知識產權的行為，需要不斷擠壓其違法空間，促進利益相關方共同敬畏法律、遵守規則，從而達成發展與保護的動態平衡，為實施創新驅動發展戰略營造有利氛圍。



來源：人民日報 作者：祝華新



