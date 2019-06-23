支持社會辦醫不是撂挑子而是壓擔子

中評社北京6月23日電／近期，國家衛健委等十部委發布《關於促進社會辦醫持續健康規範發展的意見》，提出加大政府支持社會辦醫力度，嚴格控制公立醫院數量和規模，為社會辦醫留足發展空間。此舉讓不少網友疑慮：這是否意味著把醫療保障的責任甩給了市場，能不能靠多辦些公立醫院來解決日益增長的醫療需求？



從人們的就診習慣能發現這種疑慮是普遍的。近期，有媒體發起的一項有７.６萬名網友參與的網絡調查顯示，８４%的網友平時會選擇去公立醫院看病，到民營醫院或社區醫院看病的只有４%，去私人診所和在線問診的有７%。都往公立三甲醫院擠，人們自然會想：為什麼不能通過鼓勵多建公立醫院來解決問題？



如果關注近年來不斷深化的醫療服務供給側結構性改革，就不難發現，醫療服務需求在發生變化，單純增加公立醫院不能解決問題。首先，醫療服務需求存在分化，部分中低收入群體的基本醫療服務還不能滿足，不少高收入群體多元化的醫療需求更存在巨大缺口。其次，醫療服務的內容在變化。非傳染性疾病多發，醫療服務要拓展為預防、治療、保健相結合的健康綜合管理。第三，全國衛生總費用占ＧＤＰ比重從２００９年的４.８３%上升到２０１８年的６.４%，也讓我們必須要考慮如何更有效、更可持續地提供醫療衛生服務，而不是一味地擴建公立醫院。為此，中央提出了醫療衛生服務改革的方向——“在基本醫療衛生服務領域政府要有作為，在非基本醫療衛生服務領域市場要有活力，要支持社會辦醫，發展健康產業”。



基本醫療衛生服務包括：疾控、計劃免疫等公共衛生服務，以及使用基本藥物、適宜技術的基本醫療等。向市場要活力來解決非基本醫療需求的問題，並不是把兜底的責任拋給市場。實際上，反倒是非基本醫療需求擠壓了基本公共服務的空間，造成了醫療資源的緊張。公立三甲醫院人滿為患，而低級別的公立醫院和民營醫院卻門可羅雀。北京協和醫學院公共衛生學院院長劉遠立就曾表示，三甲醫院的門診患者中有３５%以上是根本不需要到三甲醫院看病的。人大量往三甲醫院擠帶來嚴重後果：醫務人員超負荷工作，病人就診效率下降，醫院不斷追加病床和設備卻無法滿足需求。



其實，即便是公立醫院停止擴張，社會辦醫要迎頭趕上也不是容易的事。２０１８年我國衛生健康事業發展統計公報顯示，全國有２萬多家民營醫院，公立醫院只有１.２萬家，但是公立醫院床位有４８０多萬張，民營醫院只有１７１多萬張，公立醫院有人員５７０多萬人，而民營醫院只有１６２萬人。無論是規模體量、人才數量還是綜合技術優勢，社會醫療機構完全無法與公立醫院相提並論。



社會辦醫無法與公立醫院並論，但公立醫院無法覆蓋的醫療服務卻需要社會辦醫來填補。隨著我國人口老齡化加劇，康復、護理、醫養結合服務需求將大幅增加；兒科、精神科、婦產科、眼科、醫療美容等專業領域的服務仍然緊缺；需要更多醫學檢驗、血液透析、醫學影像等領域的獨立第三方機構。在這些方面，社會辦醫無疑可以成為公立醫療服務體系的有益補充。比如，近年來，在長三角的上海、蘇州等地，以社會辦醫形式引進了國際上知名的醫療機構，形成了高端醫療服務業的集聚區，既滿足了居民的需求，又塑造了醫療服務地標產業。



梳理社會辦醫存在的問題，原因主要有幾個：一是市場准入不健全，導致社會辦醫打擦邊球，醫療暴利、醫療詐騙等不良問題多發；二是監管措施不到位，沒有形成有效的監管體系，甚至是簡單以審批代監管，導致無法及時糾正社會辦醫存在的問題；三是支持和引導不足，與公立醫院差異化競爭未能實現，讓社會辦醫難以良性發展。因此，可以理解，十部委發布意見大力支持社會辦醫，其實不是向社會撂挑子，而是要給各級地方部門壓擔子。只有結合地方實際不斷探索創新，有可能破解這些難題，用好社會辦醫這個渠道，滿足群眾多層次、多樣化、差異化的健康服務需求。



來源：新華每日電訊 作者：楊紹功

