“幽靈外賣”為何禁而不絕

中評社北京6月23日電／近日，國家市場監督管理總局、發改委、工信部等八部門聯合下發《2019網絡市場監管專項行動（網劍行動）方案》，其中要求加強餐食配送過程管理，逐步推動外賣餐食封簽，確保食品配送過程不受污染。進入炎夏時節，正是市民叫外賣的高峰，也是外賣因高溫易變質的高發期，監管部門此刻劍指外賣，可謂恰逢其時。



管好外賣這個產業，就是管好了億萬中國人的餐桌，特別是把住了年輕人的入口關。但是，外賣行業的衛生狀況不容樂觀。昨天，就有媒體調查報道，早已經聲名狼藉的“三無外賣”依舊暗流湧動，一些大型外賣平台上依舊存在“陰陽地址”、“多店一證”、“僵屍複活”等現象。這些無實體店鋪、無工商營業執照、無餐飲服務許可證的“幽靈外賣”以及隨之而來的食品衛生安全問題，一直沒有得到有效解決。



雖然有些外賣平台已經試行封簽貼，試圖給餐盒“上保險”，但並非所有外賣都系上了“安全帶”，更無法保障飯菜沒有衛生問題。其實媒體對三無外賣的曝光始終沒有停止，去年9月，就有記者暗訪發現，1200元就能在某知名平台上開一家“幽靈外賣”，涉事平台當時表示將加強審核嚴厲整頓。6月19日發布的《網絡餐飲消費維權輿情數據報告（2018-2019）》則顯示，有的平台商家沒有任何證照資質，靠套用別人的餐飲證照違規經營；有的平台商家以連鎖經營總店或美食城為依托，一套總店證照被多個分店共同使用。無證經營，意味著沒有監管，怎麼能保證外賣的衛生和品質？



“幽靈外賣”總在游蕩，外賣平台難辭其咎。外賣平台生意紅火，如果只顧掙錢罔顧社會責任，非但不盡審核上線賣家的責任，還在被曝光後敷衍了事，任由莊嚴承諾的嚴格管理變成一句空話，那麼這些錢掙得未免像臟外賣一樣不乾淨。



面對外賣亂象，市場監管部門要出重拳治理。在給所有外賣餐盒貼上封簽之前，先要給“幽靈外賣”貼上封條，確保整個行業的健康發展，確保每個消費者舌尖上的安全。



來源： 北京晚報 作者：張麗



