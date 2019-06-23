持續做好兩件事 進一步穩定資本市場預期

中評社北京6月23日電／近日，受到中美元首即將會晤和雙方有望繼續開展經貿磋商消息的提振，全球主要股市走出上漲行情。

筆者認為，美歐股市反彈與貨幣當局擬放鬆貨幣政策有關。美聯儲主席鮑威爾和歐洲央行行長德拉基近日均表示將考慮降息，投資者對此寄予期望。進一步分析，歐美貨幣當局考慮降息，無非是為了穩定投資和就業。



2019年全球經濟面臨諸多不利因素，既有美元前期持續收縮累積效應的影響，又有貿易保護主義升溫的衝擊，下行壓力進一步加大。這也導致金融市場波動頻率增加，個別市場甚至可能遭遇烈度更強的衝擊。



在這樣的背景下，中美作為全球前兩大經濟體，如果雙方貿易摩擦加劇，無疑會給金融市場增加不確定性；如果雙方貿易關係緩和下來，則有利於金融市場穩定。中美兩國元首確認即將會晤，並同意雙方工作團隊繼續商談，向世界釋放了積極的信息。



客觀來看，雙方通過平等對話解決經貿問題，還需要做很多工作。畢竟，美方前期的反覆給磋商工作增添了很大困難，也使磋商進程變得曲折不定。今年5月初，美方違反雙方已經達成的共識，單方面擴大對中國商品加征關稅，不斷提高不合理要價，並且對中國橫加指責。對此，中方已多次表明態度。如果美國能夠講誠信，雙方能夠按照平等原則進行協商，那麼，就一定能找到解決問題的辦法。



從我們自身來講，一方面要謀求在互相尊重、平等互利基礎上，通過談判解決分歧；另一方面，也是更重要的方面，就是扎扎實實做好自己的事。



的確，美方加征關稅措施會對中國經濟和金融市場造成一定不利影響，但我們有規模龐大的國內市場，有全面的產業配套能力和相當的技術研發能力，有集中力量辦大事的體制優勢，有巨大發展韌性、潛力、回旋餘地，這些不利影響總體是可控的。



從外貿來講，雖然美國仍是中國重要出口市場，但重要性在下降；我們的出口市場日益多元，東方不亮西方亮；中國外貿規模大、結構調整空間大。今年以來，我國出台大規模減稅降費措施，進一步提升貿易便利化水平，對於外貿企業應對衝擊提供了支撐。同時，我們還將進一步擴大開放，7月1日前將出台新一版負面清單，已在制定《鼓勵外商投資產業目錄》，將擴大鼓勵外商投資範圍。



從金融體系的抗壓性和韌性來說，經過近幾年深化改革擴大開放，特別是完善金融機構治理，排查和化解重點領域風險，機構體系已進一步優化，市場秩序進一步規範，金融市場進入提質發展的新階段。



從資本市場表現來看，在去年的一段時間裡，股市對貿易戰的反應有些過度。隨著貿易摩擦持續，各市場參與方認識到，貿易摩擦對中國經濟的實際影響是有限的。從今年以來市場運行情況看，資本市場已經逐步消化了中美經貿摩擦的影響，資本市場韌性有所增強，抗風險能力也在提高。經過風雨洗刷的我國資本市場，理性投資、長期投資的因素顯著增加了，主動識別風險、化解風險的因素顯著增加了，市場生態更加有效了。目前，我們正在積極推進科創板建設，努力增強市場的適應性、包容性，為全市場深化改革創造和積累可複制、可推廣的經驗。



前途是光明的，道路是曲折的。做好自己的事，是應對各種衝擊的基礎，也是平等談判的基礎。我們要繼續擴大金融市場開放，以開放心態辦好自己的事；以開放心態，和各友好國家一起，辦好大家的事。我們也期待，中美在經貿領域達成雙方都能接受的協議，為中美經濟和金融市場，也為全球經濟和金融市場增添穩定力量。



來源： 證券日報 作者：董少鵬（《證券日報》副總編輯）



