邱垂益：以前造勢沒人來　現在挺韓搶著去

前中和市長邱垂益與韓國瑜交情甚篤，當年找韓國瑜當副市長。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月23日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨因為在野、黨產又遭蔡英文政府查封，地方組織動員能力大不如前，前台北縣中和市長邱垂益（今新北市中和區）接受中社訪時表示，以前動員參加造勢沒人要來，現在是民眾主動打電話、登門詢問、掏錢報名訂遊覽車位子，搶著參加韓國瑜的造勢活動。



邱垂益1950年次，曾任台北縣中和市長（今新北市中和區長）、連任4屆台北縣縣議員，國民黨中和區黨部常委、台北縣青溪協會理事長，與韓國瑜交情甚篤，擔任中和市長時找韓國瑜當副市長，今年5月5日成立“挺韓國瑜選“總統”後援會”，為韓助選，他的兒子邱烽堯是現任新北市中和選區市議員，獲國民黨提名競選2020“立委”。



中評社記者採訪邱垂益的地方，正好是他兒子邱烽堯在中和連街的服務處，該處正在受理中和區民報名參加韓國瑜全台造勢，牆壁上除了邱烽堯的文宣，還貼著3張“韓家軍召集令”，包括6月22日直奔台中、6月30日直奔竹竹苗、7月6日直奔高雄的行程，而且每個場次都明白註明費用700至900元（新台幣），包括含車資、飯盒、保險、“國旗”及礦泉水。



邱垂益表示，以前國民黨動員造勢真的很難，即使提供便當、100元車馬費，民眾仍然不想來，可是現在完全不一樣了，都不必動員，而且國民黨產被查封早就沒錢了，民眾卻打電話或是親自來詢問，自掏腰包搶著報名，甚至還有從美國打越洋電話訂好幾個車位的，全部都是“挺韓”，訂位狀況，3場造勢全都有十幾部遊覽車，民眾算相當踴躍。



他認為，國民黨現在動員的情況，已經是民進黨草創階段民眾自掏腰包的階段了，相反的，民進黨現在要動員反而困難，真是風水輪流轉。



他指出，民眾參加造勢的費用因距離而有不同，以高雄為例，駕駛工時長，必須要雙駕駛，訂遊覽車也一定要5年以內的車子才安全，如果算車資一人500元，加保險、中入午合菜餐費200元、再加早餐、包子、飲料共100元，以及一個便當100元，總共900元，都是包給旅行社，至於“國旗”、礦泉水由服務處免費提供。



他分析，中和市人口約42萬，選舉人數32至34萬人，2008年中和是當時台北縣所有200多個鄉鎮市裡，藍營贏最多的，總共贏了9萬1669票。



2008年大選，國民黨馬英九17萬4613票，得票率67．79％；民進黨謝長廷8萬2944票，得票率32．20％。



邱垂益說，這次大選，中和民眾的心重新沸騰起來，如果真的是韓國瑜獲提名代表參選，很有可能會突破紀錄，也許會有八成也說不定。



邱垂益表示，以前他和韓國瑜都是台北縣議員，在台北縣議會裡一起組次級問政團體“北台灣問政會”，當時他就覺得韓國瑜是個“點子王”，有很多想法，而且人脈也很好，又年輕，後來2006年他當選中和市長，就請韓來當副市長；當年中和市財政很糟糕，年度預算20幾億元全被用光，薪水發不出來，還負債13、14億元，他與韓積極向“中央政府”及縣政府爭取補助，才順利渡過危機，把預算打平， 韓對中和的建設幫助也很大，講義氣，有俠義精神，如今韓國瑜要拚2020大選，他願意力挺到底。