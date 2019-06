We愛第三屆兩岸青年短片大賽上海圓滿落幕

We愛·第三屆兩岸青年短片大賽在上海圓滿落幕。(中評社) 中評社上海6月22日電/經過為期一周的上海“電影大師交流營”密集活動,We愛·第三屆兩岸青年短片大賽於6月21日晚在上海世博會博物館舉行頒獎儀式。上海市政協副主席徐逸波,上海市台辦主任李文輝,市政協港澳台僑委員會主委沈敏,市台辦副主任王立新,以及台灣東森雲董事邱佩琳,滬測信息科技(上海)有限公司顧問孫大千等嘉賓出席閉幕式,並與現場2百多名兩岸學員、觀眾一起將賽事推向了最高潮。



44部入圍作品中,《我和他們一起成長 Growing with autism children》、《最後的記憶 THE LAST MEMORY》、《五歲的哀悼日記 Bubbles》分獲金、銀、銅獎,《憫農》獲We愛獎、《FISSO》、《迷途》、《新婚 Just Married》、《墨緋 MOFEI》、《老頭兒 The Old Child》、《海口 Mr. Hai Kou》等6部作品獲優秀獎。此外,18、19日舉行的“48小時上海采風拍攝”完成的7部作品中,《I see YOU》獲采風獎。組委會負責人於志慶告訴記者,本屆大賽日益成熟、特色鮮明,“一是與上海國際電影節這個重要平台密合度更緊密互動更多,二是注重提高兩岸青年影人的實戰經驗。”

首次和上影節全程聯動



由上海市海峽兩岸交流促進會、上海文化聯誼會、上海市科技藝術教育中心、文匯報社擔任指導單位,上海市廣播影視製作業行業協會、滬測信息科技(上海)有限公司主辦,台灣微電影協會、華聯國際多媒體股份有限公司協辦的“We愛•第三屆兩岸青年短片大賽”,今年1月8日在上海正式啟動。經過為期3個月的征集,本次大賽共收到參賽作品1369部,最終,44部作品入圍終評名單。



入圍終評的兩岸青年主創們,還受邀參加為期一周的上海“電影大師交流營”活動,交流營於6月15日舉行了開營儀式。“交流營首次將開營時間和上海國際電影節開幕同步,就是為了讓營員們趕上金爵盛典,”主辦方上海市廣播影視製作業行業協會秘書長於志慶表示,對將要從事或正在從事電影行業的兩岸年輕人來說,上海國際電影節這個全球影人聚集的重要平台,絕對不應該錯過,“只有親身感受了金爵盛典的盛況,才能更加熱愛這個行業。”



除了安排營員們在電影節的開幕分會場感受氛圍,組委會還在一周的交流營行程中,和電影節組委會聯動,安排了大量的電影節日程。“觀摩電影市場,了解全球最新電影技術、動態和產業政策;參加金爵獎評委會主席錫蘭的主席論壇,和國際電影大師面對面交流。”於志慶說,組委會的這些安排,都是經過精心設計的,目的就是為了讓青年影人能夠全方位沉浸在這個電影的節日中,感受到電影的方方面面。



這樣的努力,也得到了青年電影人們的認可。台灣營員代表林信良說:“我參加過很多短片競賽,We愛是我目前接觸到最有人情味的,它不僅僅是頒獎典禮,它還帶著我們參加了分享、論壇、大師交流營、上海國際電影節、影視基地的參觀,這些接觸到業界、市場的活動,是我們短片創作者最需要的東西。”



除了在上海國際電影節“感受”,交流營的另一大側重點就是“實戰訓練”。“看到了聽到了大師的作品和經驗外,本屆大賽的交流營環節相較往屆更重實戰:不僅有馬景濤等資深評委加盟,組委會還邀請了前上海電影家協會主席、著名導演張建亞親自上大師課,隨後分組進行以“愛上海”為主題的“48小時上海采風拍攝”,鍛煉兩岸青年電影人們隨機應變的能力。



在48小時上海采風拍攝中,上海電影大師交流營學員相互合作,組成七個小組,分散到了外灘、豫園、城隍廟、新天地、K11、石庫門、東方明珠、環貿iapm、自然博物館、法租界等上海的知名影視取景地進行拍攝。此次采風拍攝,是交流營“實戰訓練”的重要一環,而拍攝啟動當天,上海開始下雨,打亂了很多人原本的拍攝計劃。讓主辦方和前輩評委們欣慰的是,青年電影人們表現不錯,很多人隨機調整拍攝計劃,表現出了較為嫻熟的處理突發狀況能力。