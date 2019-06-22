李風：舌尖寧化 最深鄉悉（圖）

寧化美食燒賣 寧化美食松丸子 寧化魚生 中評社香港6月22日電（作者 李風）故鄉美味，是最深的鄉愁。隨著年歲增長，愈發感覺天下美食都不如家鄉⼟菜，兒時記憶中最深的，就是⾆尖上的家鄉美食。



尋味故鄉福建寧化，最思念的是自小特別喜歡的幾道菜，看來不特別經眼的土菜，恰恰是味蕾留下的記憶，讓人一辈子難以忘懷。只有在當地，才有上好的食材，才能做出這些經典般的客家美食。



燒賣，一大盤澆著豬油醬油熱騰騰的燒賣；白斬雞，土公雞白斬，澆上鹽酒姜末，咬勁十足， 下巴都溜油，燉斗，紅燒五花腩肉加燜爛的閩笋、蘿蔔及大蒜頭；炒宴，其實就是美味大雜燴，大白菜芹菜加土豬瘦肉等猛火炒一鍋，連湯汁都特別鮮美； 松丸子，也就是豆腐丸子，大年十五前，幾乎家家都煮一大鍋， 祈望來年一年都輕輕松松過日子；還有當季鮮韮包的韮菜包、香飄誘⼈的擂茶、米茶，這些家鄉美味，數都數不盡。



寧化客家美食， 有大菜也有⼩小吃，全是當今推崇的健康食物。在大城市，那些真正農家自產新鮮的原材料料已難尋覓，只有回到家鄉，吃到一系列正宗用純正農家食材烹制的客家美食，方能⼀

慰心中存留久遠的鄉愁。



有外地友人同往寧化，一下⾼速，遠望一⾺平川，數⼗公⾥的富庶土地，連聲驚嘆，想不到，在福建有這麼好的一⽅⽔土，產出這麼豐富，還有那麼多獨特的客家美食。



重點我要推介家鄉寧化魚生，凡享用過的⼈，都會贊不絕口，與日本生⿂刺⾝完全可媲美。某次回寧化，在親屬家中吃飯，想吃魚生，家裡⼈即打電話給寧化一位最好的師傅，不消幾分鐘，師傅趕過來，隨身攜來激流中游了幾天的一條草魚，魚肚已空腹，沒一點雜物，師傅自帶切魚刀具，在客家大圓桌邊，現場表演切魚生功夫，幾分鐘，好幾盤切好薄如紙、透明的生魚片端上桌，蘸上麻油、芥末及醬油，脆嫰無比，美味無窮，口感遠好過在東京銀座頂級日料店吃的生魚片。



寧化建縣始於唐朝，一千年前就有吃魚生傳統。我想，日本⼈吃生魚片，興許就是從我們客家祖先那裡學習的吧。



（作者李風，香港亞太研究中⼼心秘書長）

