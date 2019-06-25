社評：比“法理台獨”更危害的“修法台獨”

蔡英文臉書涉及兩岸關係修法網絡文宣（來源：臉書） 中評社香港6月25日電（評論員 束沐）近期，在蔡當局和民進黨“立委”主導下，一系列涉兩岸關係的修法相繼通過。將大陸港澳人士列入“外患罪”、對退休涉密人員赴陸加強“管制“、剝奪被指控為所謂”共諜”的軍公教終身俸、增加兩岸政治協商“雙公投”機制……還有五花八門的“反滲透法”、“反統戰法”、“代理人登記法”草案即將排入立法議程。



綠營的上述種種作為，直接帶來的效應當然是打壓和限制兩岸交流、在島內製造人人自危的寒蟬效應，但從長期、深層次的效應來看，這些做法可以統稱為“修法台獨”，比傳統意義上的“法理台獨”危害更大、影響更惡劣。



顧名思義，“修法台獨”是在不對台灣地區體現一中框架的憲制性文件做直接修改的情況下，通過個別法律規定的修改，漸進、持續地推動“台灣主權獨立”與“一邊一國”。通俗地說，“修法台獨”看似沒有破壞“四梁八柱”，但是一種“開墻打洞”的行為，同樣可以讓過去兩岸關係在“九二共識”基礎上所建構的成果搖搖欲墜。



事實上，2016年民進黨執政之初，對“修法台獨”並不熱衷，最早鼓譟、推動該議題的大多是以時代力量為首的“小綠”勢力，如動議將“領土變更”內容納入“公投法”、廢除“蒙藏委員會”、將“陸委會”改為“中委會”等，其中不少動議都被冷凍擱置。然而，自年初蔡英文拋出所謂“民主防護網”，“修法台獨”宛如猛踩油門飛速前進，並且部分程度上已經藉執政便利“既成事實”，其實質和影響需要深入分析。



首先，“修法台獨”是民進黨“事實台獨”主流路線的繼承，也是對“法理台獨”路線的修正。陳水扁任內呼風喚雨的“法理台獨”暴衝，無非就三個訴求：公投、新憲、正名，但蔡英文上任後的作為很明顯和這一路線劃清界限。在政治上，蔡與深綠獨派保持距離，以至於2020初選幾乎把深綠推向支持賴清德；在法律上，“公投法”在蔡任內歷經兩次修改，取消“公投綁大選”後讓公投通過更是難上加難；在論述上，蔡拋出“中華民國台灣”概念，逼得獨派大佬絕食抗議。

