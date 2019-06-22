中評鏡頭：花蓮法師相挺　稱韓是好人

一群來至花蓮的佛教協會法師，在大熱天底下，發送冰涼的冷飲。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月22日電（記者 林谷隆）高雄市長韓國瑜22日下午3點在台中七期舉辦第四場造勢活動，在上午11點就有數千名韓粉到場，會場一隅可以一條長長的排隊人龍，他們不是排著買高人氣的國瑜美食，也不是等著與哪一位政治人物合照，而是有一群來至花蓮的佛教協會法師，她們在大熱天底下，發送冰涼的冷飲，當場成為韓粉最喜愛的攤位。



這群法師與志工，是花蓮縣萬德佛南無阿彌陀佛慈善協會成員，帶著4萬公升的飲品來到台中，一早就在造勢會場發送冷飲，攤位前排起長長人龍，人雖多韓粉卻是相當有耐心等待，等到手上接到法師發送的冷飲，兩人都口呼“阿彌陀佛”相互道謝。



萬德佛協會法師告訴中評社，她這次與14位協會成員提早一天從花蓮來到台中，大部分冷飲都是從花蓮製作好才運送過來，包括平安水、梅子冰、青草茶等，西瓜汁則是從花蓮運台中，在現在現榨才衛生。



為何會在韓國瑜造勢活動發送冷飲？法師坦言，她是出家人，不懂政治事務，但是他認為韓國瑜是好人，很關心平民老百姓的生活，所以這次會到場，以發送涼飲的方式，表達支持。



記者近一步詢問法號，法師只低調說，他們都是自發性到場的小人物，個人名稱不重要，希望今天這個舉動，可以讓更多民眾認識花蓮縣萬德佛南無阿彌陀佛慈善協會。