印度一在建軍艦起火致一人死亡

中評社北京6月22日電／新華社消息：印度海軍一艘在建軍艦21日突發大火，目前已造成一人死亡。



據印度媒體報道，當地時間21日晚，一艘位於孟買東海岸馬茲岡碼頭的印度海軍在建軍艦突然燃起大火，起火點位於該軍艦的二層和三層甲板上。火災發生後，救援工作隨即展開，目前事故已造成一人死亡。



據悉，該軍艦系一艘隱形導彈驅逐艦，於2015年4月開始建造，原計劃於2021年建成。



目前，有關方面暫未公布軍艦起火原因。