羅海成：福建加快第一家園建設　推融合示範

福建省委黨校閩台研究院院長羅海成（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月23日電（記者 海涵）福建省委黨校閩台研究院院長羅海成日前參加中共福建省委黨校福建行政學院、福建省閩台交流協會、中評智庫基金會聯合主辦的“探索海峽兩岸融合發展新路”研討會時指出，“台胞台企登陸的第一家園”具有深刻而豐富的內涵，應從以下幾個方面思考和著力：一是，加快福建第一家園的通道功能建設；二是，深化福建第一家園的融合示範建設；三是，做好第一家園建設成效科學評估。



羅海成表示，2019年3月10日，習近平總書記在參加十三屆全國人大二次會議福建代表團審議時，對福建明確提出新時代對台工作的新任務——“積極探索海峽兩岸融合發展新路”，“努力把福建建成台胞台企登陸的第一家園”。這一新定位新要求既是中央在兩岸關係新形勢下作出的戰略部署，也是在福建對台工作基礎上作出的自然延伸。



他說，“台胞台企登陸的第一家園”具有深刻而豐富的內涵，可以從以下三個方面思考和著力，以在第一家園建設中推進兩岸融合發展示範——



第一，加快福建第一家園的通道功能建設。羅海成認為，第一家園是台胞台企登陸的第一家園，“登陸”體現了海峽兩岸的通道功能，“登陸”二字就是對“通道功能”的明確定位。為此，要進一步全方位完善海峽兩岸通道體系建設，構建更加便捷的兩岸直接往來重要通道。第一家園的通道功能要從完善體系、深化“小三通”、通道網絡建設三方面進行拓展。



他進一步解釋說，首先，完善閩台海上兩岸直接往來通道體系。閩台海上直航是福建作為台胞台企登陸通道功能的最直接體現。目前，福建現有廈門五通—金門、泉州石井—金門、福州馬尾—馬祖、福州黃岐—馬祖4條“小三通”定期客運航線，以及廈門至台中、基隆和平潭至台中、台北4條閩台客滾航線，海峽兩岸已經實現天天有航班往來。當前，要進一步規劃和完善福建沿海的南部漳州、北部寧德重要節點上的對台海峽通道建設，進一步拓展對台“三通”業務，大力發展閩台海上直航和海上快件物流，在台灣海峽之間打造一條更長、更緊密的通道鏈條和合作鏈條。

