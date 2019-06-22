中評鏡頭：韓台中造勢　“國瑜夜市”先行

韓國瑜22日下午3點在台中第四場造勢，200攤“國瑜夜市”早在上午10點就開張。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月22日電（記者 林谷隆）高雄市長韓國瑜22日下午3點在台中七期舉辦第四場造勢活動，主辦單位預估將會有15至20萬名支持者到場，人氣就是買氣，200攤“國瑜夜市”早在上午10點就開張，烤乳豬業者準備6隻豬不到12點就賣掉2.5隻，現榨甘蔗汁業者準備4000隻白甘蔗，天氣熱也已經賣掉一半，業者準備數倍食材，還是不夠韓粉爆量的消費力。



高雄市長韓國瑜622台中造勢，以“榮耀新中華、歡樂向前行”為主題，活動從22日下午3點到晚上8點，韓國瑜將在晚間7點到場，預計將掀起活動高潮。



這場活動，主辦單位規劃200個攤位供“國瑜夜市”業者與台中在地業者使用，但是最後卻高達近千攤登記報名，攤位供不應求，據傳連杏仁哥吳育全都將自己的攤位讓出來，還是不夠用，最終主辦單位在四周臨時新增幾十攤帳篷，四周還是有數百個流動式的攤位，大家都想要來發大財。



烤乳豬業者表示，他們昨天先來試賣，發現準備2隻豬一下子就賣光光，今天特別從新北市再運6隻豬過來，不到十二點已經賣掉2.5隻，前三場是花蓮賣最好，也只有準備5隻。



“香腸瀑布哥”的李錦章昨天帶著3000條香腸來試水溫，結果昨天一天就賣光光，今天臨時趕工也只能供應2000條，買氣真的好，如果提早賣完，他就要去舞台前搖旗吶喊，迎接韓國瑜到場。



台中在地的現榨甘蔗汁業者則說，韓國瑜造勢他每一場都到，這次終於回到台中，因為天氣炎熱他特別準備4000隻白甘蔗，大概可以供應5000多杯，也是預估在下午3點左右會賣完。