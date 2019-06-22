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巾幗不讓須眉！中國女掃雷手首次踏入黎以雷場
http://www.CRNTT.com   2019-06-22 13:20:07


　　中評社北京6月22日電／當地時間18日，中國軍隊的3名女掃雷手首次踏入黎巴嫩和以色列邊境雷場。烈日炎炎，“藍線”地勢複雜，布滿地雷。第一次踏上“藍線”的她們沒有畏懼，執行任務從容而又鎮定。95後楊怡鑫說：“面對挑戰，我將不負使命！”

　　來源：軍報記者
 


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