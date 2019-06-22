支持警方維護香港法治安寧

港區全國政協委員、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝（中評社 資料圖） 中評社香港6月22日電／香港警隊是一支優秀的紀律部隊，香港是世界上最安全的城市之一，警隊可以說是居功至偉。習近平主席一七年七一前夕到訪八鄉少年警訊永久活動中心時，高度讚揚警隊在維護法治、維持社會穩定方面的關鍵作用。警隊在今次反修例的暴力衝擊中，再次展示出專業的執法素質，說明香港警隊是一支訓練有素、作風優良、愛港敬業的優秀紀律部隊。



警隊盡忠職守不容誣衊



在反修例風波中，發生多場暴力衝擊，一些全副裝備的激進分子，不斷暴力衝擊警方防線，更向警員投擲削尖的鐵枝、磚頭等足以致命的物件，導致多名警員受傷倒地。正是警方盡忠職守的執法行動，不但保護了政府總部、立法會以及金鐘主幹道的安全，更有效防止由反對派、激進派挑起的暴力衝擊，對市民、對香港造成更大傷害。在接連爆發的暴力衝擊中，造成了八十一名示威者及二十二名警員受傷。如果不是警方的專業、克制和忍讓，在這樣規模的衝擊下，受傷人數絕不止此數字。在這場風波中，香港警隊一直任勞任怨，風餐露宿，守護著香港的安寧，對於警員捍衞法治的行動，全港市民都予以高度的肯定和謝意！



反對派及激進派一方面策動連場衝擊，目無法紀，挑戰法律底線，另一方面在衝突之後，竟然提出所謂釋放暴力衝擊分子、“追究警方暴力執法”等荒謬要求，完全顛倒是非、混淆正邪。一些極端分子更在網上對警員及其家屬肆意欺凌、滋擾、“起底”，有人甚至在網上發布各種極端仇警言論，聲言要“建立校園欺凌警察子女文化”，鼓吹全港中小學生“杯葛排擠警察子女作為抗爭手段”。這些泯滅人性的言論令人髮指，必須追究及嚴懲。



廣大市民必須明白到，警隊是香港穩定的基石，警隊受到誣衊，警權受到衝擊，將來警員如果因為怕反對派的施壓，而在執法時畏首畏尾，法治和社會安寧又靠誰來維護？屆時受害的只會是廣大市民。支持警方就是支持維護香港法治與安寧，面對反對派的無理責難及刁難，社會各界更應該團結支持警方，不容警員被無理攻擊和誣衊。



理解停止修例 重新出發



也要看到，林鄭特首宣布暫緩決定，在社會上亦不無爭議，尤其是一直支持修例的建制派及市民，都認同修例是彰顯公義，填補移交漏洞，完善香港法治的必要之舉，支持政府繼續推動修例工作，對於政府的決定難免感到不解甚至不忿。對於這種情緒應予尊重。修例工作的正當性、合理性不容置疑，但面對反對派千方百計的抹黑、恐嚇、煽動，故意放大一些市民對修訂的憂慮，在社會上造成一股反修例風潮。在這樣的形勢下，堅持繼續修例，只會令社會進一步撕裂，引發社會更大的政治風波，最終受害的只會是全港市民。



因此，特區政府宣布暫緩是審時度勢的決定，也是務實的做法，應予尊重及支持。在這場反修例風波中，特區政府不忘初心，捍衞公義；林鄭特首為了香港的和諧大局，不願看到社會分裂，影響經濟和民生，勇於道歉承擔責任；建制派頂住壓力，顧全大局，都應予以肯定。



（來源：星島日報，作者姚志勝系港區全國政協委員、中國和平統一促進會香港總會會長）