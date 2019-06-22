中評現場：吃的喝的免費　韓粉志工大方送

韓粉不惜成本的分送每人一顆粽子。（中評社 趙家麟攝） 中評社台中6月22日電（記者 趙家麟）中國國民黨高雄市長韓國瑜22日台中造勢活動，距離下午3時開幕前一小時，現場已經人山人海。除了攤販、購物中心分享韓流龐大人流商機，還有許多挺韓的個人、商家，自掏腰包不惜成本現場免費提供茶飲點心，展現韓在基層的民心人氣。



韓國瑜造勢活動台中場，地點在河南路與市政路交叉的水利會空地，正式的造勢活動將在下午3時開始，主辦單位估計會有15萬韓粉到場。下午2時，現場周邊已經萬頭鑽動、青天白日旗海飄揚。



雖然人潮就是商機，“國瑜夜市”人山人海，購物中心也擠爆人潮。但是，現場各角落還是有許多韓粉，除了以志工服務的精神，自願分送韓的政見宣傳單、提醒國民黨初選時間外，還有不少個人、商家主動免費提供茶飲點心，讓韓粉感到窩心。



在川流的人群中，可以看見出家人頂太陽，端著茶盤給人潮奉茶，也有商家到現場擺攤，但不為賺錢，而是不惜成本的分送每人一顆粽子；另外，一杯價值台幣30元的手搖紅茶、綠茶，也有人一箱一箱的搬來，免費贈送給大家；樹蔭底下，有支持者搬來好幾箱礦泉水，渴了就自己拿，不要錢。



這些挺韓的個人、商家，現場自掏腰包慷慨提供免費服務，也是台灣的政治造勢活動中是少有的現象，展現了韓在基層的高人氣。