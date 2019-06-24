吳連賞以“一個態度五個人生錦囊”勉勵畢業生 中評社高雄6月24日電（作者 鄂見智）高雄師範大學2019年畢業典禮，於6月22日分上、下午兩場次，假該校活動中心二樓演藝廳隆重登場，由校長吳連賞主持，分別邀請到陸戰隊指揮官王瑞麟、政戰主任馮國維、“立委”許智傑、高雄市政府財政局長李樑堅、經發局長伏和中、志光集團總裁/高師大校友總會理事長林進榮、高雄市校友會理事長陳俊中等擔任二個場次的貴賓。上午場9點30分校園巡禮10點典禮開始，主角為研究所畢業生，下午場則於2點30分校園巡禮3點典禮開始，主角為大學部畢業生，計有研究生480位、大學部735位，共1215位畢業生。



今年畢業生中最值得一提的是，有25位畢業生來自海軍陸戰隊，有高階上校軍官及中士士官等，他們利用演訓與工作之餘，不分階級只有革命情感，一起攜手走入高師大校園求學，努力完成經營管理碩士專班學業獲得碩士學位，系主任李昭蓉教授對於他們的學習認真精神讚譽有嘉。其中代表畢業生致詞的梁平貴同學目前擔任上校廠長，另一名女軍官郭詩玉同學，是第一位兩棲蛙人女軍官，表現優異去年接受“總統”表揚，目前擔任兩棲偵搜單位少校中隊長。為了祝賀他們學習有成榮獲碩士學位，陸戰隊指揮官王瑞麟中將及政戰主任馮國維少將親自出席畢業典禮，並於典禮前致贈禮物表達祝賀。



2019年畢業主題“TRUE出入”，英文原意“真實”，諧音中文可念為“出入”，延伸為“踏出培育人才的高師大，走入人生下一階段的起航日”，更意味著我們即將褪下學生這個身份踏入職場，承擔起更多的責任。上午場畢業歌演唱，由表演藝術碩士學位學程畢業生張仰華擔綱，她同時也是知名的原民歌手，以“艾伊達尼'A I Daa Ni”中文“思念”為畢業生獻唱。下午場則以自創歌曲“夢想交界處 ”呈現，由畢業生沈立偉同學作詞作曲，傅耀輝、傅韋綺、陳祖聆、蔡旻軒、周思辰、蔡皖寧等6位畢業生主唱，整個會場充滿溫馨與喜悅。



校長吳連賞致詞時，特別以“一個態度，五個人生錦囊”來期勉所有畢業生。所謂“一個態度”就是“執著”的態度。勉勵大家，永遠懷抱熱情，堅持你的理想，培養最佳的人際互動關係，永遠不斷的永續學習，你才會超越自我、突破自我、組織自我，開創美滿的人生。五個人生錦囊分別是：一、學習高師大全台校友總會長林進榮總裁成功祕訣：要為成功找方法，不要為失敗找理由，同時用合法手段，把不可能化為可能。二、要結交兩個最好的朋友，一個是繼續多多利用圖書館，另一個最好的朋友是運動場。三、要培養兩種基本功夫，其一是建構好你的“本事”，另一個基本功夫是善盡本份。四、要深化做人的道理，並努力實踐。五、要會思考、辨是非、有教養。最後吳校長再次祝福全體畢業生：前程似錦、一帆風順、鵬程萬里!恭喜及祝賀所有家長：萬事亨通！

