國民黨辦座談會為“立委”選戰增溫

中評社台北6月22日電／國民黨明年“立委”選舉力拚過半，26日將完成第一階段“立委”布局，預計將完成提名56個“立委”選區，黨主席吳敦義將在7月初與“立委”被提名人進行座談會，為選戰增溫。



國民黨區域“立委”提名分階段進行，目前已經提名至第6梯次，在75個“立委”選區中有41個完成提名，進度過半。



中央社報道，黨務人士指出，26日中常會規劃再提名一波“立委”，預計為15個選區，包括台北市第5選區林郁方、高雄第1選區王齡嬌、高雄第3選區黃昭順、高雄第4選區徐慶煌、高雄第6選區陳美雅、台南市第2選區李武龍、基隆選區宋瑋莉、宜蘭選區呂國華、花蓮選區黃啟嘉。



另外，新竹市和澎湖縣選區初選民調結果將在近日出爐；山地、平地原住民“立委”部分規劃提名4席，將一併提報至26日中常會。



黨務人士表示，待第7梯次“立委”提名完成後，就算是完成第一階段“立委”提名，預計將完成提名56個“立委”選區。



黨務人士指出，接下來吳敦義將與“立委”被提名人進行座談會，組發會將說明輔選策略、文傳會說明文宣主軸等。



至於剩下19個“立委”選區，黨務人士指出，這些都算藍營的艱困選區，只能慢慢找出適合人選，基本上艱困選區會採協調或徵召方式進行提名作業。



此外，有關不分區“立委”提名，黨務人士說，需要先將不分區“立委”提名辦法送交常會通過之後，才會開始處理，往年都是在9月才會進行。

