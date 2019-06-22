京報：習近平訪問朝鮮是新的里程碑

中評社北京6月22日電／環球時報22日發表社評說，中共中央總書記、國家主席習近平20日至21日對朝鮮進行了國事訪問，朝鮮政府和人民最高規格的熱情接待呈現了一個又一個頗具震撼的場面，令看到它們的中國人民頗為感動。這是中國公眾和世界公眾都難得一見的熱烈場面，它們傳遞出朝鮮政府和人民對中國領袖和中國人民強烈而真誠的友情和敬意。



社評說，這次訪問進一步拉近了中朝兩國和兩國人民的感情，讓雙方有機會更加全面地總結中朝關係的內在親緣力及對雙方的戰略價值，思考該如何在當前國際環境下鞏固並發展新時代的中朝友好關係。



習近平在與金正恩的會談中對中朝關係做了具有里程碑意義的闡述，對中朝關係的本質屬性、前進動力、最大優勢和牢固紐帶都做出總結。他強調，堅持共產黨領導的社會主義國家是中朝關係的本質屬性；共同的理想信念和奮鬥目標是中朝關係的前進動力；最高領導人的友誼傳承和戰略引領是中朝關係的最大優勢；地緣相親和文緣相通是中朝關係的牢固紐帶。



過去輿論場對中朝關係的認識不是很清晰，加上國際局勢的干擾，導致了一些內在的模糊和外界的誤讀。這次訪問傳遞出準確無誤的信息，從兩國之間的層面、地區層面和國際層面對中朝關係做出了高屋建瓴的展示。



社評說，中朝關係處在半島局勢和國際局勢的複雜交織中，半島核問題和冷戰的殘餘影響都是中朝關係無法與之隔絕的。然而在任何情況下，加強中朝友誼都對兩國和兩國人民、對地區乃至世界有百利而無一害，中朝關係必須有在地區和國際各種問題之間穿行而不受磨損的內在力量。



去年以來金正恩對中國的四次訪問和習近平這一次的回訪證明了中朝關係的確建立起了這種抗干擾的強大特質。最重要的是，兩黨、兩國和兩國人民更加清楚地認識到，中朝友誼對兩國利益一直起到根本促進作用，而且這種作用是不可取代的，時間和情境的交替變換反覆驗證了這一點。



中朝關係的可貴之處還在於，它不是一個排他的利益封閉系統，它對整個地區和更廣闊的世界充滿了善意。它對半島無核化及實現永久和平的進程都是建設性的支持角色，它從不同角度為這些進程提供了信心、工具、路徑和保障。



中國作為緊鄰半島的國家，希望半島和平穩定的願望極其真誠。事實證明，中國對解決半島問題的倡議是實事求是的，而且並不夾雜中國的私利。今天半島形成的局面大體就是中國當初主張的雙暫停和雙軌並行。儘管這一主張的推進經歷了曲折，但由於它是最合理的，半島局勢一步一步走上它所規劃的軌道。



社評說，展望未來，發展中朝關係需要更大空間，國際社會應當致力於幫助這種空間的不斷擴大。良好的中朝關係與半島局勢進一步緩和應當是相輔相成的關係，對這種關係的任何懷疑都是狹隘的，也是應當被克服、摒棄的。