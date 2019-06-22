大華網路報：限縮人民自由　走向威權統治

民進黨政府將從“陸、海、空”全面掌控新聞傳播。（中評社資料照片） 中評社香港6月22日電／大華網路報22日是非集文章說，隨著蔡英文如願取得2020“總統”大選門票，民進黨已全面展開選舉的動作，包括主導才剛走出鳥籠一年多的《公投法》，重新塞入鐵籠，爾後公投將更難成案，尤其是在2020大選時將無法進行重啟核四的公投，讓蔡英文更能貫徹其“2025非核家園”的意志。



文章說，除此之外，另一個關鍵重點就是將2020大選的主軸定調為“反中”。日前“立法院”臨時會三讀通過《國家安全法》的修正案，與之前修正的《刑法》跟《國家機密保護法》，合稱“國安”三法”修法，讓蔡政府更進一步走向威權統治，有了充份的法源依據。



修法後，新聞自由與言論自由的空間，遭到大幅限縮，執政者的黑手可以任意伸入媒體，甚至在定義不明之下，新法稱“國家安全”之維護，應及於“中華民國”領域內的網際空間及其實體空間，在網路空間納入“國安”範疇後，藉著所謂全面防堵國家組織型的駭客以及網路上的假新聞，民進黨政府將從“陸、海、空”全面掌控新聞傳播。



過去許多傳播學者都主張政府應尊重並鼓勵媒體應自律、不要動輒以各種形式的處份介入、主導媒體經營。然而，蔡英文執政3年多以來，包括NCC在內的各個政府機構，對媒體的掌控，動作越來越大、態度越來越囂張，卻少見當年力主新聞自由的傳播學者，對蔡政府提出撻伐；學術界的沉默實在令人感慨萬千。



此外，之前“《刑法》部分條文修正案”三讀通過，將大陸及港澳地區、境外敵對勢力或其派遣之人等，納入現行外患罪章規範；若洩密予上述敵國或敵對地區，將處3年以上、10年以下有期徒刑；“共諜”可處7年以上有期徒刑，退休軍公教人員若成為“共諜”，其全部終身月退俸將遭到剝奪，已領部份可以追討。



文章說，《國安法》修法草案三讀通過的條文還明定，意圖危害“國家安全”或社會安定、為大陸地區發展組織者，處7年以上有期徒刑，得併科5000萬元以上1億元以下罰金；為大陸地區以外發展組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3000萬元以下罰金；其參加的組織之所有財產，應予沒收。



7年以上有期徒刑已屬重罪，然而，何謂“為大陸地區發展組織”，要如何定義“意圖危害“國家安全”或社會安定”，都很模糊曖昧，等於給了執法者或甚至執政者極大的裁量空間，這是相當不負責任的立法，人民可能輕易陷入被羅織外患、“共諜”的罪責，嚴重影響身家財產安全，令人憂心。



文章說，蔡政府自知執政成績不佳、無法得到人民的認同，為了選舉，竟打出“抗中牌”，不斷以恐懼訴求威嚇人民，一步步限縮人民各種自由；如果台灣人民再不提高警覺，猛然醒悟過來，可能會發現台灣已成為民進黨獨裁統治下的禁臠之地，這將會是多麼可怕的事。2020絕對要把民進黨全面下架才行！



（作者劉心月，台灣作家兼評論員）