遭疑對韓國瑜有怨言　王金平：才不會呢

中評社台北6月22日電／王金平今天在高雄與青年對話，被問到是否對高雄市長韓國瑜有很多怨言，他表示“才不會呢，我一直都在幫他忙，讓他在高雄市長做得有聲有色”。



中央社報道，王金平之友會上午在高雄福華飯店舉辦“翻轉台灣新世代”座談會，有300多名青年與會和王金平互動對話，也高喊“王院長選總統”，氣氛很熱烈。



王金平雖然不參加國民黨“總統”初選，但是他仍馬不停蹄的跑行程，為選情加溫。



媒體引用名嘴說法，指王金平過去支持韓國瑜選市長，韓國瑜卻要出馬選“總統”一事詢問王金平。他說“那奇怪了，我怎麼會對他有怨言咧。才不會呢，我們一直都是互相敬重，而且我一直都是在幫他忙，讓他能夠在高雄市長能夠做得非常有聲有色”。



王金平說，他希望讓高雄成為國際化的大都市，讓人民過好生活，他說“一直在努力幫他（韓國瑜），怎麼會對他有什麼樣的態度”。



韓國瑜今天要在台中造勢，媒體關注和王金平有交情的蕭家班等人會去支持韓國瑜，詢問王金平的看法。他表示，“大家多加油、多團結，讓我們國民黨能夠贏得2020年的政權輪替翻轉”。



近來，韓國瑜和畢業生合照，被學生嗆參選“總統”很可笑等，表達反對韓國瑜參選“總統”。王金平說，那是每個人自己努力的目標，應給尊重；學生雖有建議，韓國瑜自己要去做選擇，每個人都可以去追求自己的願望。



前新北市長朱立倫說，今年的國民黨初選很奇怪，“不選的也造勢”。媒體解讀意在酸王金平。王金平表示，“參加初選只是途徑之一，不必經過這個途徑也可以到達最後的選舉，怎麼會不選？沒有這回事”。



他表示，“造勢”是和民眾有互動，讓民眾了解參選“總統”的理念、政策，和民眾見面宣達理念，他說“有人經過初選，有人不一定要經過初選，一樣會有這個資格參選”。



媒體質疑王金平是不是要脫黨競選，他說“我沒有這麼說”，媒體再追問是否脫黨是選項之一。王金平表示，“我沒有列什麼選項之一，我講‘世事如棋，變化莫測’”最後怎麼選，“你叫我講也講不出來，總之就有這個機會，希望大家慢慢地觀察、等待”。



外界質疑韓國瑜身邊有很多“黑金”人士。王金平說，選舉不要論什麼職業、論什麼身分，票票都等值，各方面的對象都要爭取。他說，“這個你講他黑他不見得黑，你講他金，也不一定是金，都要尊重人家”。



王金平於活動致詞，述說第一份教職及教誨被管束生，還有與潤泰集團總裁尹衍樑的師生情誼，強調要傳達的是“誠信”、“真愛包容”、“信任”的重要。