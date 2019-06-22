朱立倫：國民黨初選公布前不會私下結盟

中評社台北6月22日電／國民黨“總統”初選競爭激烈，參選人前新北市長朱立倫今天說，在7月15日正式公布初選結果以前，他不會跟任何參選人私下見面，也不會跟任何人私下結盟，“不要贏了初選、輸了大選”。



朱立倫、鴻海前董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜等人投入國民黨“總統”初選，前“立法院長”王金平日前宣布不參加初選後，韓國瑜和郭台銘分別拜會王金平，外界認為拉攏的意味濃。



中央社報道，朱立倫上午在新北市參加“疼愛媽媽－保膝動健康”婦女活動受訪時說，王金平是他的前輩、長輩，他尊重王金平，但他自己不會在初選民調公布前私下結盟、見面，他會用腳踏實地、提出好政見的方式爭取選民支持。



至於是否會呼籲韓國瑜和郭台銘不要私下動作太多，朱立倫說，這是個人選擇，但他一再強調，不要贏了初選、輸了大選，把這一局拱手讓人，真正的對手是民進黨，寧可在初選過程中，以中道、理性的心態面對隊友，之後團結一致贏得大選。



國民黨“總統”初選首場國政願景電視發表會25日將在高雄登場，被問到準備的狀況，朱立倫說，他過去已經在臉書直播提出各項政見，只需要把過去提出的彙整起來，配合發表會的主題，不需要特別準備。



朱立倫提到，發表會沒有辯論的部分很可惜，會變成像演講比賽、朗誦比賽。



媒體詢問，目前民調仍落後韓國瑜和郭台銘，是否要改變選戰策略。朱立倫說，他只有在黨內互比的部分較為落後，但在政黨對比跟另外兩位接近。



朱立倫分析自己在黨內互比落後的原因，認為他沒有辦大型造勢、沒有買廣告，且他的支持者比較溫和，還沒有發出唯一支持他的聲音。

