習近平訪朝，掀開兩黨兩國關係新一頁

6月21日，中共中央總書記、國家主席習近平在錦綉山迎賓館會見朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩。（圖片來源：新華網） 中評社北京6月22日電／6月20日，在朝鮮人民歡快的口號和熱情的笑容中，中共中央總書記、國家主席習近平正式開始十八大以來朝鮮首訪，15個月來與朝鮮最高領導人金正恩的第五次見面。



敦交隆誼史頁新，山水相連倍相親。時隔14年中國黨和國家最高領導人再次訪問朝鮮，將中朝友誼推上新高潮。



為中朝傳統友誼賦予新內涵



中朝之間的深厚友情成長於共同反對外來侵略、爭取國家獨立和民族解放的鬥爭中，發展於開展社會主義革命和建設事業的偉大進程中，歷久彌堅，經歲愈醇。



回顧70年中朝關係史，中朝傳統友誼是兩黨兩國老一輩領導人親自締造和精心培育的，習近平多次用“共同的寶貴財富”形容其彌足珍貴。老一輩領導人懷著共同的理想信念和深厚的革命友誼，彼此信賴，相互支持，書寫了國際關係史上的一段佳話；中朝兩黨兩國在長期的實踐中也相互支持、相互配合，為社會主義事業發展作出了重要貢獻。



“中國黨和政府高度重視中朝友好合作關係，維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府堅定不移的方針。”



在會談中，習近平表達了鞏固傳承中朝友誼的決心。



戰鬥中結成的生死友誼牢不可破，中國對中朝友好合作關係的重視也始終未變。在新的歷史時期，面對國際和地區形勢深刻複雜演變，習近平在這次出訪的署名文章中強調，要“加強戰略溝通和交流互鑒，為中朝傳統友誼賦予新內涵”。

