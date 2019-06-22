韓粉為何挺到底？胡幼偉解析韓國瑜現象

胡幼偉針對韓國瑜現象在臉書提出看法。（照片：胡幼偉臉書） 中評社台北6月22日電／中國國民黨高雄市長韓國瑜今天下午在台中舉辦第四場造勢活動，越來越多韓粉不斷地湧入現場。對此，前“行政院”發言人、文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書分析韓國瑜現象。他提到韓粉的支持，不是那種下對上的著迷或崇拜，而是近似於父母對兒子的，上對下的呵護與肯定，也就是韓家軍望子成龍的心切。誰壞事，就跟誰拼命！誰擋路，就跟誰鬥到底。



胡幼偉指出，為什麼每周一場全台巡迴造勢，韓粉都不會累？因為，只要能幫助子女更上層樓，父母也能跟著沾光，天底下所有做父母的，再累，也會甘之如飴、硬撐到底的！



胡幼偉臉書全文如下：



在“韓國瑜現象”中，韓粉的支持強度，是非常特別的現象。



我觀察到，這種支持，不是那種下對上的著迷或崇拜，而是近似於“父母對兒子”的，上對下的呵護與肯定。



這樣講，聽起來很荒唐，也很奇怪。但你仔細想想，是不是有那個味道？



論外型，老韓不夠帥；論學歷，沒有特別拔尖；論經歷，老韓在政壇混得不算特別好，還失業過十幾年。但在競選高雄市長時，這個看起來各方面條件不算特別好的人物，卻對“苦民所苦”展現了最大誠意。



所謂“接地氣”，不是“拜託你們一定要支持我”；而是“我跟你們一齊脫離苦海”。



因為老韓選高雄市長時，相對於陳其邁，是個弱勢的人、失意的人，沒有資源，苦哈哈的人，所以，在蕭條的高雄，同樣在社會底層掙扎的民眾，便和老韓有了“你我都苦”的相互認同，而決定收下老韓這個“政治義子”！



老韓選市長，當候選人，沒錢；高雄地氣族呢，也沒錢！但是，地氣族馬上想到，沒錢是沒錢，但手上還有最後一樣東西，可以讓老韓跟自己一夜翻身，那就是“選票”！



於是，高雄地氣族有了共識，大家一起來用選票栽培這個小名叫“韓國的”或“韓國”（唸起來蠻好笑）的“兒子”當市長，“兒子”先脫離苦海，做了大官，做乾爸乾媽的，也就可以跟著風風光光、脫離苦海了！



大家有這個共識後，老韓的“勢”就起來了！不能幫他捧個錢場，幫他捧個人場總沒問題吧！於是，三山造勢，鯉躍龍門，大業成矣！



在造勢過程中，老韓的那些做點小生意的庶民乾爸乾媽們發現，這小子確實能招財，造勢帶來人潮，人潮帶來錢潮。認這個乾兒子，沒看錯人！



“苦兒子”當上市長後，也沒有讓地氣族失望，海外走一圈，果然就幫高雄搞回數十億的訂單，這個“政治兒子”不錯，有搞頭！



於是，地氣族乾爸乾媽就想到，能不能再用手上的寶貝，也就是：“選票”，讓這個乾兒子事業做得更大一點？大家也跟著更風光些，更有錢一點？



當然有可能，還有什麼路可以走？那就只剩下叫乾兒子去選“總統”了嘛！



於是，“韓國瑜，選“總統”的呼喊，就在基層很快漫延開來，取得韓粉共識。



這個共識就是：如果我們可以用選票讓他做市長，當然也可以用選票讓他做“總統”！這件事情，不是由韓國瑜決定要不要；也不是由國民黨決定要不要，而是由我們地氣族決定要不要！為了凸顯這一點，便喊出了“非韓不投”的口號！沒有韓國瑜，就沒有“總統”選票，連帶也沒有“立委”選票！



事情演變到這個地步，大出民進黨和笑伯意料之外；國民黨中央也萬分震驚。韓流竟然變成了韓家軍，不把它壓下去，或至少弄個人出來制衡一下，怎麼得了？



地氣族眼見各方對“栽培韓國瑜”的打壓，如何能夠忍受？於是，黑韓和反黑韓的鬥爭，便不斷升高。



鬥歸鬥，黑韓族卻真的很納悶，韓家軍到底為什麼對老韓如此這般地死挺到底？到底為什麼？



我的解讀是：韓家軍跟老韓的關係，不是下對上的崇拜或效忠；而是剛好相反，是上對下，是父母望子成龍的不容任何人壞事！誰壞事，就跟誰拼命！只有角色關係變成父母對子女，做父母的，才會義無反顧、堅持到底、勇敢兇猛地去維護子女的前途，誰擋路，就跟誰鬥到底！



也唯有從這個路子來分析，你才能理解，為什麼韓粉有自己的行動原則、有自己的組織動員方式、有自己的決定、以及，為什麼對老韓呵護到這種程度。因為，這是做父母的該做的事情，不需要跟孩子商量！



也唯有從這樣的分析來解讀，你才能理解，為什麼每周一場全台巡迴造勢，韓粉都不會累？



因為，只要能幫助子女更上層樓，父母也能跟著沾光，天底下所有做父母的，再累，也會甘之如飴、硬撐到底的！



說到這兒，我也累了，休息一下，再忙點學術論文的事。下午，來看台中場的實況轉播；看韓家軍望子成龍的心切。



祝各位周末愉快！