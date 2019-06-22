中評鏡頭：挺韓標語五花八門　神明也託夢

現場有民眾高舉著“關公託夢要我挺韓”的標語非常有趣。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月22日電（記者 林谷隆）高雄市長韓國瑜22日下午3點在台中七期舉辦第四場造勢活動，活動開場後，越來越多人湧入會場，隨著主持人在台上高呼口號、帶唱歌曲，台下氣氛越來越嗨，人群中有許多韓粉帶著有趣的標語到場展示，有“關公託夢要我挺韓”等神明系列，還有“拒絕日本核災食品”等批蔡政府系列，更有“征服宇宙”等韓國瑜名句系列，五花八門，不僅激勵人心，更有引人會心一笑的幽默。



高雄市長韓國瑜622台中造勢，以“榮耀新中華、歡樂向前行”為主題，活動從22日下午3點到晚上8點，韓國瑜將在晚間7點到場，預計將掀起活動高潮。



活動從下午3點開場，先由熊海靈、張正藍、范怡文等資深藝人，在台上帶唱中華民族頌、古月照今塵、明天會更好、我相信、夜襲等激勵人心與愛國歌曲，到場的韓粉隨著歌曲鼓動情緒，揮舞手中的青天白日旗。



還有些韓粉發揮創意帶著各式各樣的標語到場，包括“關公託夢要我挺韓”、“菩薩託夢要我挺韓”、“聖母託夢要我挺韓”等神明系列，當中關公與聖母都會讓人聯想到郭台銘，令人會心一笑。



還有韓粉高舉“台灣不要第二個特朗普（特朗普）”，更是衝著黨內競爭對手，在人群中更是明顯。



此外，“土包子”、“接地氣”、“征服宇宙”等韓式名句，有化為標語出現在會場，有些韓粉用手寫，有些則是透過電腦列印，也些則是直接做成旗幟揮舞，款式五花八門，格式不一致，更顯韓粉的自發性與多元性。