黨內初選後首露面　賴清德低調不談動向

中評社台北6月22日電／賴清德今天下午到台南出席廣播節目主持人阿羚的聽友見面會，受到支持者熱烈歡迎。面對媒體詢問有關未來的計劃及動向時，只以謝謝兩字帶過，沒有多表達意見。



中央社報道，廣播節目台灣羚聲主持人阿羚下午在台南市官田區舉辦聽友見面會，邀請民進黨“立委”郭國文到場向選民致謝，並安排曾經上過節目的賴清德出席。



郭國文表示，他在參與“立委”補選期間接受過阿羚的節目訪問，當時也答應阿羚，如果能當選，會向聽友當面致謝。後來賴清德在參與黨內“總統”初選期間也上過阿羚的節目，當時也允諾出席聽友會。



郭國文表示，賴清德在初選結束後很少公開露面，以電話感謝各界支持為主。今天算是履行承諾，親自向阿羚的聽友們致謝，不是部分人士所講的復出會，希望外界不要過度解讀。



賴清德抵達活動現場後受到熱情歡迎，他頻頻揮手致意，也為許多支持者簽名留念，最後還與現場的聽友們分批進行合照。



賴清德在台上致詞時表示，未來對台灣這塊土地的心願不會改變。今天除了向聽友們表達感恩之外，也希望大家繼續支持將尋求連任的郭國文，以及也出席聽友會、準備代表民進黨參選台南市區域“立委”的市議員林宜瑾。



賴清德準備上車離開前受到在場媒體包圍追問未來動向及規劃等問題。但他只說，今天是參加好朋友阿羚的聽友會，大家都是老朋友，台南也是好地方，希望所有聽友有機會能多來台南旅遊，把台南的美食跟全台好朋友一起分享；其他的問題都只以謝謝兩字帶過。



