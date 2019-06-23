柯文哲花東行腳　談吳音寧攻擊韓國瑜

柯文哲22日晚間與花蓮地區農民交流。（中評社） 中評社台北6月23日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲21日搭機前往花蓮、台東展開為期3天的花東行腳行程，22日白天與妻子陳佩琪共同參訪台東市政行程後，晚間8點半在台北市副市長蔡炳坤、民進黨籍台北農產運銷公司董事長黃向羣、陳佩琪的陪同下，馬不停蹄地趕到花蓮縣，與花蓮玉溪地區農會與農會總幹事張萬元等農民作交流，與會人員包括東豐拾穗農場公司總經理曾國旗、花蓮玉里鎮啟模里長陳文祥，及玉里鎮民代表羅世泉。



針對媒體詢問，吳音寧在美國演講稱在北農會下台是因為被外界抹黑，還談到韓國瑜身邊有很多黑金幫手，外界有分析吳音寧很有可能列入民進黨下一屆不分區“立委”名單，市長的看法？柯文哲指出，政治上還是有很多攻擊，他也認為當時不管是國民黨的市議員，或是支持國民黨的媒體，對吳音寧的攻擊太過over（超過），但問題是，政治上常常是像他自己也不見得喜歡去議會啊，可是面對問題是解決問題的第一步，你要是有本事在議會跟他們對打，就算再不行，你在議會上哭也是個辦法，但是選擇不來，反而變成說在政治的操作上，你就變成弱勢，後來就一路挨打。



柯文哲提到，在政壇上，我們常常有喜歡的、不喜歡的，但是常常就是說“人在江湖，身不由己”，你還是要去解決這個問題，當時吳音寧在處理上，犯的錯誤就是你要進議會，你不可以不來，然後已經到了台北市政府都明著跟妳講“妳一定要去議會”，阿妳還是不來，當時我們要把妳換掉又投鼠忌器，這個如果重來一遍，吳音寧當時出席議會就好了。



媒體追問會認為吳音寧是刻意被民進黨派出來打韓國瑜的嗎？柯文哲說，他沒有辦法替任何人回答問題，但是他常覺得是這樣，“政治上的攻防，用吳音寧打韓國瑜不見得是加分”，這是他個人直覺的判斷。常常是這樣，參加比賽有一定的技術，比方說打棒球，你一定球要投進好球帶嘛，不能投手轉過頭來往二壘丟球，這很奇怪，所以它政治上有一定的攻防、一定的標準動作。



柯文哲22日上午將參訪富山護漁區，中午參訪台東創客園區，並與台東縣政府進行市政交流會，下午柯文哲將參觀台東森林公園、國際地標、鐵道275倉庫、TTstyle原創館、鐵花新聚落，而國民黨台東縣長饒慶鈴也將會陪同，晚上則是台北市政府宴請台東縣政府。



柯文哲23日則是私人行程，一早前往花蓮拜會劉一峰神父、參拜協天宮、慈惠堂、勝安宮等地方宮廟，地方組織行程綿密。