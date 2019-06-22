韓台中造勢已15萬人　藍委、議員紛紛到場

國民黨中常委蕭景田在台上發表談話。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月22日電（記者 林谷隆）高雄市長韓國瑜22日下午3點在台中七期舉辦第四場造勢活動，主辦單位宣布現場湧入超過15萬名韓粉，中華民國農會理事長、國民黨中常委蕭景田在台上表示，因為韓國瑜氣勢太旺，現在不只大家要打韓，也因為他挺韓國瑜，最近卻被綠營人士打成派系、黑金，我們挺一個熱愛國家、熱愛基層的韓國瑜有何不對，一定要讓韓國瑜代表國民黨參選，一舉拉下民進黨蔡政府。



高雄市長韓國瑜622台中造勢，以“榮耀新中華、歡樂向前行”為主題，活動從22日下午3點到晚上8點，韓國瑜將在晚間7點到場，預計將掀起活動高潮，主辦單位預估將會有15萬至20萬人到場。



蕭景田表示，韓國瑜五、六年前，由全國農會推薦到北農擔任總經理，當時農民的菜價處於最混亂之際，但韓國瑜卻及時平穩菜價，結果卻因為民進黨與柯文哲聯手將韓國瑜拉下台，所幸吳敦義主席慧眼識英雄，讓他到高雄擔任國民黨部主委，接著參選高雄市長，帶動這股韓流。



蕭景田提到，因為韓國瑜氣勢太旺，現在不只大家要打韓，也因為他挺韓國瑜，最近卻被綠營人士打成派系、黑金，這些話竟然是從史上最貴的實習生吳音寧口中說出，她就是民進黨把韓國瑜拉下，安排接替擔任北農總經理，結果上台亂搞被民意逼下台，現在最可惡是在國外瘋言瘋語。



蕭景田強調，我們挺一個熱愛中華民國、熱愛基層的韓國瑜有什麼不對，這股力量已經要延續到7月8日至14日國民黨做完電話民調為止，一定要讓韓國瑜代表國民黨參選，一舉拉下民進黨蔡政府。



除了蕭景田在台上發言力挺韓國瑜，包括藍委許淑華、柯呈枋、台南市議員謝龍介都來到會場，李佳芬弟弟、雲林縣議員李明哲也在後台代替姐夫韓國瑜，向到場的政治人物問候。