中評鏡頭：21位台中藍議員表態力挺韓國瑜

21位台中市國民黨議員上台挺韓，由副議長顏莉敏（左五）率隊。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月22日電（記者 林谷隆）高雄市長韓國瑜22日下午3點在台中七期舉辦第四場造勢活動，協辦台中造勢活動的國民黨台中市議會黨團，在下午5點50分由台中市副議長顏莉敏、國民黨團書記長張瀞分率隊走上舞台，表態支持韓國瑜，更向滿場的韓粉表達謝意，因為顏莉敏是台中藍營派系大老、大甲鎮瀾宮董事長顏清標的愛女，這個動作備受外界關注。



高雄市長韓國瑜622台中造勢，以“榮耀新中華、歡樂向前行”為主題，活動從22日下午3點到晚上8點，韓國瑜將在晚間7點到場，主辦單位預估將會有15至20萬人到場。



活動進行到下午5點，政治人物開始上台致詞，包括台中市議員李中、黃馨慧、台中市原住民立場黃仁、台中廣播總經理莊子富、台北市議員王鴻薇、戴錫欽、王欣儀、應曉薇、新北市議員唐慧玲等人先後進行簡短演說。



到了下午5點50分，協辦這場造勢活動的國民黨台中市議會黨團，在台中市副議長顏莉敏、國民黨團書記長張瀞分帶領之下，走上舞台向滿場的韓粉致謝。



張瀞分表示，所有來自海內外的好朋友，來到台中逗熱鬧，站在台上是由台中市副議長顏莉敏的國民黨台中市議員，今天大家來到這裡，團結一致就是要支持韓國瑜，他有一句話“莫忘世上苦人多”，體恤人民的辛苦，我們就是要這樣的“總統”。



到場的國民黨台中市議員，包括顏莉敏、張瀞分、陳政顯、李中、黃馨慧、吳瓊華、楊正中、羅永珍、羅廷瑋、陳文政、賴義鍠、朱暖英、陳本添、黃健豪、李榮鴻、林碧秀、冉齡軒、劉士州、張廖乃綸、黃仁、林榮進等21人。台中市議會國民黨籍議員共有32人。