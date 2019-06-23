中評現場：第六屆“兩岸學子論壇”啟幕

6月22日，第六屆“兩岸學子論壇”在廈開幕（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月23日電（記者 海涵）6月22日，第六屆“兩岸學子論壇”在廈開幕。論壇由兩岸關係和平發展協同創新中心、中華全國台灣同胞聯誼會、海峽交流文化中心主辦，共青團廈門大學委員會、廈門大學台灣研究院承辦。論壇以“融合與共贏”為主題，包含“紀念陳映真征文活動啟動儀式”、“學子論壇研討”、“微視頻展播與學術匯報”、“追夢、築夢與圓夢——和知名企業家面對面圓桌論壇”四個環節。



大會開幕式由廈門大學台灣研究院院長李鵬主持。廈門大學黨委常委、宣傳部長徐進功致辭。他指出，“兩岸學子論壇”是規模最大、影響最廣的兩岸青年學子學術交流平台之一。已有千餘位青年學子通過該平台進行多方位學術交流，產生情感共鳴、友誼共通、思想碰撞，感受時代潮流，參與到中華民族偉大復興的進程中來。



兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深致開幕辭時指出，“兩岸學子論壇”以青年學生為主角，為學子們提供展示學術風采和打開心靈、擁抱世界的機會。借助這個平台，青年學生們將吸收來自彼岸同學的正能量，走得更遠。



全國政協委員、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝在致辭中表示，兩岸關係的改善和發展，基礎在民間、動力在民眾、希望在青年。“兩岸學子論壇”匯聚不同背景的兩岸學子，傾聽彼此的聲音，共同感悟兩岸關係和平發展的潮流。



廈門大學台灣研究院碩士研究生夏天代表學生發言，分享了她與台灣的三個故事。她說，兩岸學子通過論壇收獲新知與友誼，看到更廣闊的世界，創造更包容友善的環境。



“紀念陳映真征文活動”啟動儀式於第六屆“兩岸學子論壇”開幕式之後舉行。該儀式由廈門大學台灣研究副院長張羽教授主持，陳映真夫人陳麗娜、全國台聯文化宣傳部部長陳小艶、台灣作家藍博洲以及兩岸文化界的多名專家學者出席。該活動由中華全國台灣同胞聯誼會、中國作家協會與台灣人間出版社主辦，廈門大學、華東師範大學、台灣中華兩岸和平發展聯合會、台灣辜金良文化基金會承辦。

